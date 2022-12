Putin, Xi rikonfirmojnë lidhjet e ngushta mes Moskës dhe Pekinit

Presidenti rus Vladimir Putin dhe udhëheqësi kinez Xi Jinping u angazhuan për thellimin e bashkëpunimit dypalësh, 10 muaj pasi Moska filloi agresionin ndaj Ukrainës. Ata biseduan në një videokonferencë të premten, gjatë së cilës nuk i përmendën drejtpërdrejt luftimet në Ukrainë. Por dy presidentët përshëndetën forcimin e lidhjeve midis Moskës dhe Pekinit.



Presidentët Putin dhe Xi folën për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, mes atyre që ata i quajtën "tensione gjeopolitike" dhe një "situatë të vështirë ndërkombëtare".



"Përballë rritjes së tensionit gjeopolitik, rëndësia e partneritetit strategjik ruso-kinez po bëhet një faktor stabilizues. Marrëdhëniet tona u kanë bërë ballë të gjitha sfidave me dinjitet, tregojnë pjekuri dhe stabilitet dhe vazhdojnë të zgjerohen në mënyrë dinamike. Këto lidhje janë më të ngushtat në histori, ato përfaqësojnë një model bashkëpunimi mes fuqive të mëdha në shekullin e 21-të", tha presidenti rus.



Udhëheqësi rus tha se pret që zoti Xi të vizitojë Moskën në pranverë. Një udhëtim i tillë "do t'i tregonte gjithë botës forcën e lidhjeve ruso-kineze për çështje kyçe, e do të shndërrohej në ngjarjen kryesore politike të vitit në marrëdhëniet dypalëshe", tha ai.



Zoti Putin vuri në dukje gjithashtu se bashkëpunimi ushtarak ka një "vend të veçantë" në marrëdhëniet e dy vendeve dhe se Kremlini "synonte të forconte bashkëpunimin midis forcave të armatosura të Rusisë dhe Kinës." Javën e kaluar, Moska dhe Pekini zhvilluan stërvitje të përbashkëta në Detin e Kinës Lindore.



"Pavarësisht situatës së jashtme jo të favorshme, kufizimeve të paligjshme dhe shantazheve të drejtpërdrejta nga disa vende perëndimore, Rusia dhe Kina arritën të sigurojnë ritme të larta rritjeje rekord të tregtisë së ndërsjellë”.



Perëndimi ka vendosur sanksione dhe ka marrë masa të tjera ndëshkuese ndaj Rusisë, në përgjigje të agresionit ndaj Ukrainës që aleatët e Kievit thonë se është i pajustifikuar.



Edhe zoti Xi tha se Pekini është i gatshëm të forcojë lidhjet me Moskën.



"Përballë një situate ndërkombëtare të vështirë dhe të ndërlikuar, ne jemi të gatshëm të rrisim bashkëpunimin strategjik me Rusinë, t'i ofrojmë njëri-tjetrit mundësi zhvillimi, të jemi partnerë globalë për të mirën e popujve dhe vendeve tona dhe në interes të stabilitetit në mbarë botën", tha presidenti kinez.



Lidhjet midis Moskës dhe Pekinit janë forcuar që kur filloi agresioni rus në Ukrainë më 24 shkurt.



Kina ka refuzuar në mënyrë të prerë të kritikojë veprimet e Moskës në Ukrainë, duke fajësuar SHBA-të dhe NATO-n për provokim ndaj Kremlinit, si dhe ka kritikuar sanksionet ndëshkuese të vendosura ndaj Moskës.



Rusia, nga ana tjetër, e ka mbështetur fuqishëm Kinën mes tensioneve me SHBA-të mbi Tajvanin.



Por të dyja vendet po përballen me vështirësi të brendshme. Zoti Putin po përpiqet të ruajë mbështetjen brenda vendit, për një luftë që po zgjat më shumë nga sa e kishte parashikuar, ndërsa Kina po përballet me një rritje të rasteve me COVID-19, që ka shkaktuar vështirësi të mëdha në sistemin shëndetësor të vendit.