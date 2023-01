Vdekja e Benediktit lë në hije kremtimin e Vitit të Ri në Vatikan

Papa Françesku shënoi të dielën Ditën tradicionale Botërore të Paqes të Kishës Katolike, por vdekja e paraardhësit të tij, Benedikt la në hije festimet e vitit të ri në Vatikan.

Ati i Shenjtë drejtoi një meshë në bazilikën e Shën Pjetrit ku që nga e hëna do të bëhen tre ditë homazhe për Benediktin i cili vdiq të shtunën në moshën 95-vjeçare.

Në përputhje me dëshirat e Benediktit, varrimi i tij të enjten do të jetë i thjeshtë dhe solemn. Do të jetë hera e parë prej shumë shekujsh që një papë do të kryesojë funeralin e paraardhësit të tij. Benedikti ishte papa i parë në 600 vjet që dha dorëheqjen në vitin 2013.

Në predikimin e tij, Papa Françesku u kërkoi besimtarëve të punojnë në mënyrë aktive për paqen dhe të mos "të humbasin kohë të gozhduar para ekraneve të kompjuterave".

Më vonë në bekimin e tij të së dielës në Sheshin e Shën Pjetrit, Françesku bëri një tjetër thirrje për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, duke thënë se lufta ishte në "kontrast të patolerueshëm" me paqen.