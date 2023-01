Gruaja nga Alabama që iu bashkua ISIS-it shpreson të kthehet në SHBA

Një grua që braktisi shtëpinë e saj në Albama në moshën 20-vjeçare dhe u bashkua me grupin e vetëquajtur Shteti Islamik, thotë se ende shpreson të rikthehet në Shtetet e Bashkuara, ku të vuajë një dënim me burg e të bëjë propagandë kundër ekstremizmit, nëse do të jetë e nevojshme. Ajo lindi një fëmijë gjatë kohës që ishte me grupin terrorist.