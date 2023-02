Mali i Zi, shtyhet gjyqi për tentativë terrorizmi dhe grusht shteti

Rigjykimi për rastin e tentativës për terrorizëm dhe grusht shteti gjatë zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi të vitin 2016, i cili ishte caktuar për të hënën, është shtyrë për më 10 prill. Shtyrja u bë për shkak të kërkesës së njërës nga të pandehurat, Branka Miliq, e cila ka bërë të ditur se ia ka hequr prokurën mbrojtësit të saj, avokatit Jugoslav Krpoviq.



Zonja Miliq ka shpjeguar se me ish-avokatin e saj, ka pasur mosmarrëveshje në lidhje me rolin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në këtë rast gjyqësor.



Ajo tha për mediat malazeze se “beson se po bëhet gjithçka për të mbuluar këtë procedurë dhe se është e rëndësishme që ajo të paraqesë organizatorët e vërtetë të tentativës së dyshuar terroriste”.



“Dua të flas për rolin e Aleksandër Vuçiqit në këtë rast”, tha zonja Miliq.



Zonja Miliq po ashtu tha se “të gjithë e dinë se kjo aktakuzë bazohet në falsifikime dhe besoj se kam të drejtë ta rifilloj këtë proces në lidhje me mua”.



Kryetari i trupit gjykues, Zoran Radoviq, e pranoi propozimin e saj për shtyrjen e shqyrtimit të sotëm gjyqësor , në mënyrë që e pandehura Miliq të angazhojë një mbrojtës sipas dëshirës së saj.



Në aktakuzën e prokurorisë speciale, janë përfshirë dy shtetas rusë, Eduard Shishmakov dhe Vlladimir Popov, shtetasit serbë; Millosh Jovanoviç, Nemanja Ristiç, Predrag Bogiqeviç, Bratisllav Dikiç, Kristina Hristiç, Branka Miliç, Millan Dushiç, Dragan Maksiç dhe Srbolub Gjorgjeviç.



Në të njëjtën aktakuzë janë përfshirë edhe udhëheqësit e partive pro-serbe, Fronti Demokratik, Andrija Mandiç dhe Millan Knezheviç si dhe shoferi i tyre, Mihaillo Çagjenoviç, të cilët me 9 maj të vitit 2019 u dënuan me gati 70 vjet burg



Por në fillim të shkurtit 2021, Gjykata e Apelit nxori vendimin me të cilin revokoi vendimin e shkallës së parë dhe çështja u kthye për rigjykim në Gjykatën e Lartë të Podgoricës, por përpara një trupi gjykues të ndryshuar plotësisht.



Gjykimi për grusht shtet në Mal të Zi filloi në korrik të vitit 2017 dhe u cilësua si “ Gjykim i shekullit” për shkak të përfshirjes së agjencisë ruse të sigurimit në komplotin e dyshuar.



Autoritetet malazeze pretendonin se nacionalistët serbë me ata rusë dhe një pjesë e opozitës pro-serbe në Mal të Zi kanë bërë komplot me qëllim të pushtimit të parlamentit të Malit të Zi në ditën e zgjedhjeve në tetor të vitit 2016 dhe vrasjen e kryeministrit të atëhershëm dhe presidentin aktual, Milo Gjukanoviç.



Në këtë kuadër ata kanë planifikuar që të instalojnë një udhëheqje proruse, e cila do të parandalonte anëtarësimin e Malit të Zi në NATO.