Rritja e vrasjeve në masë në SHBA, pasojë e rritjes së ekstremizmit  

Numri i vrasjeve në masë në Shtetet e Bashkuara të lidhura me ekstremizmin, gjatë dekadës së fundit, ishte të paktën tre herë më i lartë se totali i atyre të ndodhura në çdo dekadë tjetër që nga vitet 1970, thuhet në një raport të organizatës “Anti-Defamation League”.

Raporti, i publikuar të enjten, zbuloi gjithashtu se të gjitha vrasjet me motive ekstremiste të identifikuara në vitin 2022 ishin të lidhura me ekstremizmin e krahut të djathtë, me një numër veçanërisht të lartë të lidhura me grupet e supremacistëve të bardhë. Këtu përfshihet edhe sulmi me motive racore në një supermarket në Bufalo të Nju Jorkut, në të cilin u vranë 10 persona me ngjyrë, dhe ai në një klub nate të komunitetit LGBT në Kolorado Springs, ku u vranë pesë persona.

“Nuk është ekzagjerim të thuhet se ne jetojmë në një epokë të vrasjeve në masë me motive ekstremiste”, thotë raporti nga Qendra për Ekstremizmin e organizatës “Anti-Defamation League”.

Nga dy deri në shtatë vrasje të këtij lloji, të lidhura me ekstremizmin ndodhën çdo dekadë nga vitet 1970 deri në vitet 2000, por në vitet 2010 ky numër u rrit në 21, thuhet në raport.

Që atëherë, kjo prirje ka vazhduar me pesë vrasje në masë me motive ekstremiste nga grupe vendase në vitin 2021 dhe 2022, aq sa ka patur gjatë dekadës së parë të mijëvjeçarit të ri.

Po kështu është rritur edhe numri i viktimave. Mes viteve 2010 dhe 2020, 164 njerëz mbetën të vrarë në sulmet e lidhura me ekstremistët ideologjikë, thuhet në raport. Kjo është një shifër shumë më lartë se në çdo dekadë tjetër përveç viteve 1990, kur gjatë një sulmi në një ndërtese federale në Oklahoma City u vranë 168 njerëz.

Vrasje ekstremiste janë ato vrasje që kryhen nga njerëz që kanë lidhje me lëvizje dhe ideologji ekstreme.

Kombinimi i disa faktorëve ka shkaktuar rritjen e këtyre shifrave mes viteve 2010 dhe 2020. Gjatë kësaj periudhe, u kryen sulme të frymëzuara nga ngritja e grupit Shteti Islamik, një numër i vogël sulmesh që kishte në shënjestër oficerët e policisë pas vrasjes së civilëve nga forcat e zbatimit të ligjit dhe sulme të tjera të lidhura me nxitjen në rritje të dhunës nga supremacistët e bardhë, thotë Mark Pitcavage, studiues në Qendrën për Ekstremizmin të organizatës “Anti-Defamation League”.

Qendra për Esktremizmin gjurmon vrasjet e lidhura me forma të ndryshme të ekstremizmit në Shtetet e Bashkuara dhe i përpilon ato në një raport vjetor. Ajo gjurmoi 25 vrasje të lidhura me ekstremizmin vitin e kaluar, shtatë më pak se në vitin paraprak.

Nëntëdhjetë e tre për qind e vrasjeve në vitin 2022 u kryen me armë zjarri. Raporti gjithashtu vuri në dukje se asnjë oficer policie nuk u vra nga ekstremistët vitin e kaluar, për herë të parë që nga viti 2011.

Me dobësimin e Shtetit Islamik, kërcënimi kryesor në të ardhmen e afërt ka të ngjarë të jenë sulmet nga supremacistët e bardhë, thuhet në raport.

Ndërkohë, rritja e numrit të tentativave për kryerjen e vrasjeve në masë është një nga prirjet më alarmante në vitet e fundit, thotë nënpresidenti i Qendrës për Ekstremizmin, Oren Segal.

"Ne nuk mund të qëndrojmë duarkryq dhe ta pranojmë këtë si normë të re", tha zoti Segal.