Borrell: Serbia dhe Kosova pajtohen për propozimin evropian - por duhen më shumë bisedime për zbatimin

Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë u pajtuan të hënën për një marrëveshje të mbështetur nga Perëndimi për normalizimin e marrëdhënieve, por nuk pati nënshkrim dokumenti për shkak të mospajtimeve për zbatimin e saj, që do të kërkojë me shumë bisedime.

Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, i cili ndërmjetësoi takimin e së hënës në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiç, tha se të dy udhëheqësit treguan sjellje të përgjegjshme dhe gatishmëri për të gjetur zgjidhje.

“Jam i lumtur të njoftoj se presidenti Vuçiç dhe kryeministri Kurti janë pajtuar sot se nuk ka nevojë për diskutime të mëtejshme për propozimin e Bashkimit Evropian. Një propozim që mban titullin “marrëveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”, tha zoti Borrell.

Ai theksoi se marrëveshja rregullon lëvizjen e lirë të njerëzve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mund të sjellë mundësi të reja ekonomike nga rritja e ndihmës financiare, nëpërmjet korporatave biznesore dhe investimeve të reja në Kosovë dhe Serbi.

“Për serbët në Kosovë nënkupton më shumë siguri, duke përfshirë Kishën Ortodokse serbe dhe zonat e trashëgimisë kulturore e fetare serbe”, tha zoti Borrell, duke shfaqur shpresën se “marrëveshja të mund të jetë themel i ndërtimit të një mirëbesimi shumë të nevojshëm dhe të tejkalimit të trashëgimisë nga e kaluara”.

Ai tha se palët kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të nisur zbatimin e marrëveshjes, por ka nevojë për negociata të mëtejshme për të përcaktuar modalitetet specifike të zbatimit të dispozitave të marrëveshjes.

“Kjo do të thotë që diplomacia e vajtje ardhjeve do të vazhdojë, ndërsa unë do të organizojë një takim tjetër ndërmjet të dy udhëheqësve përgjatë muajit mars, me qëllim përfundimin e diskutimeve mbi aneksin e zbatimit, i cili do të jetë udhërrëfyes i fazës së zbatimit të marrëveshjes. Aneksi i zbatimit është pjesë integrale e marrëveshjes dhe ka ende punë për ta përfunduar”, tha zoti Borrell.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se beson që gjërat janë në rrugë të mbarë drejt normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë për siç tha, fqinjësi të mirë evropiane.

“Unë nuk e kam nënshkruar sepse pala tjetër nuk ishte e gatshme për ta nënshkruar”, tha ai. “Është dëm pse nuk është nënshkruar sonte meqenëse u pajtuam, unë jam kryeministër dhe konfirmimi i pranimit të këtij teksti të propozuar natyrisht se do të duhej të rezultonte me nënshkrim mirëpo ishte pala serbe e cila nuk e bëri këtë ndonëse u pajtuam”, shtoi ai.

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç e cilësoi të vështirë takimin e së hënës. “Besoj se në periudhën e ardhshme do të ketë shumë biseda të tjera. Siç e kam kuptuar, më 18 mars duhet të shihemi në territorin e Maqedonisë së Veriut, kur zoti Borrel, do të vizitojë rajonin. Deri atëherë, ne duhet të bisedojmë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialog, Miroslav Lajçak, për çështje që kanë të bëjnë me zbatimin”, tha ai, duke theksuar se ka këmbëngulur në themelimin e Asociacionitë të komunave me shumicë serbe.

“Nuk mendoj se zoti Kurti ishte gati ta pranonte këtë tani. Nëse do të jetë në të ardhmen, do të shohim. Shpresoj se është e mundur të arrijmë ndonjë lloj kompromisi, por kam frikë se do të ngecim në diçka që është nënshkruar shumë kohë më parë dhe duhet të zbatohej”, tha ai.

Diplomacia perëndimore është vënë në përpjekje të përmbyllë problemet e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më një marrëveshje të ndërmjetme, mes frikës se Rusia mund të përpiqet të shfrytëzojë tensionet ndërmjet palëve për të nxitur destabilizim në Ballkanin që ende po ripërtërihet nga pasojat e luftërave të viteve të 90-ta.