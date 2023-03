Filmi "Everything Everywhere All at Once" fituesi i madh me 7 çmime Oscar

Filmi "Everything Everywhere All at Once" ishte mbrëmë fituesi i madh me 7 çmime Oscar, mes tyre edhe çmimin si filmi më i mirë. Siç njofton nga Los Anxhelos korrespodenti i Zërit të Amerikës, Mike O’Sullivan me çmim u nderuan regjisorët dhe tre aktorë të këtij filmi.

Shokë që nga koha e kolegjit, regjisorët Daniel Kwan dhe Daniel Sheinert fituan çmimin Oscar për filmin “Everything Everywhere All at Once. Me çmim u nderuan dhe tre aktorë të këtij filmi. Në historinë e çmimeve Oscar, vetëm dy filma të tjerë “A Streetcar Named Desire” dhe “Network” kanë marrë 3 çmime në kategorinë për aktrimin më të mirë.

50 vjet pasi filmi “The Godfather” fitoi çmimin Oscar, “Everything Everywhere All at Once” triumfoi me një histori krejt ndryshe emigrantësh. Filmi ka në qendër historinë e një familjeje emigrante kineze që dërgohet në universe paralele.

Secili në moshën 35 vjeçare, Daniel Kwan dhe Daniel Sheinert ishin regjisorët më të rinj dhe me më pak përvojë të nominuar për kategorinë e regjisë më të mirë, krahas 76-vjeçarit Stiven Spielberg (“The Fabelmans”), 48-vjeçarit Ruben Östlund (“Triangle of Sadness”), 59- vjeçarit Todd Field (“Tár”) dhe 52-vjeçarit Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”). Ata u shpallën fitues ekzaktësisht një vit pas shfaqjes së filmit.

Regjisori Daniel Sheinert ia kushtoi çminin të gjitha nënave në botë dhe prindërve të tij. “Faleminderit që nuk e shtypët krijimtarinë time kur unë po bëja filma horror apo kur bëja komedi”, tha ai.

"Bota po ndryshon me shpejtësi dhe kam frikë se historitë tona nuk po e mbajnë atë ritëm," tha Daniel Kwan. "Ndonjëherë është pak e frikshme të dish se filmat lëvizin me ritmin e viteve ndërsa bota virtuale me rimin e milisekondave. Por unë kam besim të madh në historitë tona" .

Aktorja 60 vjeçare Michelle Yeoh, e lindur në Malajzi mori çmimin si aktorja më e mirë, duke hyrë në histori si gruaja e parë aziatike që merr këtë çmim, për interpretimin e rolit të një gruaje të zakonshme në filmin “Everything Everywhere All at Once”.

“Zonja, mos lejoni askënd t’u thotë se koha e shkëlqimit tuaj ka mbaruar”, tha ajo ndërsa mori çmimin.

Brendan Fraser fitoi çmimin për aktorin më të mirë për interpretimin e tij në rolin e një burri obez, në filmin “The Whale”. Gara për kategorinë e aktorit më të mirë ishte ndër më të fortat, por në fund ai ia doli të trumfonte ndaj aktorit tjetër Austin Butler.

Filmi “Everything Everywhere All at Once” fitoi dy statuja Oscar në kategorinë e aktorëve më të mirë në rol dytësor.

Aktorja Jamie Lee Curtis fitoi mbrëmë Oscar-in e parë dhe falenderoi mbështetësit e saj. “Sapo fituam një Oscar, së bashku”, tha ajo.

Rasti i Jamie Lee Curtis është nga rastet e rralla, ku prindërit e një aktoreje që ka fituar Oscar të jenë nominuar për çmim. I ati, Tony Curtis u nominua për Oscar në 1959 për filmin “The Defiant Ones” ndërsa e ëma Janet Leigh u nomimua në 1961 për filmin “Psycho.”

Ke Huy Kuan u vlerësua si aktori më i mirë në rol dytësor për interpretimin e rolit të një bashkëshorti të palumtur.

I lindur në Vietnam, aktori rrëfeu se udhëtimi i tij deri tek çmimi Oscar, nisi nga një kamp refugjatësh në Hong Kong.

“Thonë se histori si këto ndodhin vetëm në filma. Nuk e besoj dot se kjo po më ndodh mua. Kjo është ëndrrra amerikane”, tha ai.

Filmi gjerman “All Quiet on the Western Front”, u shpall filmi më i mirë ndërkombëtar, si dhe u vlerësua me Oscar për skenografinë, muzikën më të mirë orgjiniale dhe kinematografinë.

Filmi dokumentar që tregon historinë e udhëheqësit të opozitës ruse, Alexei Navalny, i titulluar “Navalny” mori çmimin Oscar si dokumentari më i mirë.

Bashkëshortja e politikanit të burgosur, Yulia Yavalnaya, foli në skenë.

“Bashkëshorti im ndodhet në burg sepse mbron demokracinë. Alexei, ëndërroj ditën kur do të jesh i lirë”, tha ajo.

Filmi i regjisorit meksikan Guillermo del Toro u vlerësua me Oscar si filmi i animuar më i mirë dhe kënga “Naatu Naatu”, e filmit indian “RRR” mori çmimin si kënga më e mirë origjinale.

Çmimet Oscar shënojnë kulmin e vitit për industrinë e filmit, ku adhuruesit shprehin mbështetjen për filmat e tyre të preferuar, por edhe shijojnë shkëlqimin e yjeve të Hollivudit.