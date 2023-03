Kompania Meta do të shkurtojë 10 mijë pune

Meta, kompania ombrellë që zotëron rrjetin social Facebook do të shkurtojë 10, 000 vende pune, thuajse njësoj sa vitin e shkuar, kur nisi për herë të parë largimin e punonjësve. Njoftimi vjen në një kohë kur pasiguritë mbi ekonominë globale po godasin rëndë sektorin e teknologjisë.

Kompania njoftoi në nëntor shkurtimin e 11, 000 vendeve të punës, që përbënin rreth 13 % të personelit, asokohe.

Përveç shkurtimeve, kompania Meta njoftoi të martën se nuk do të plotësoje 5,000 pozicione të hapura pune. “Do të jetë e vështirë, por nuk ka rrugë tjetër”, tha drejtori ekzekutiv i kompanisë”, Mark Zuckerberg.

Kompania Meta dhe kompani të tjera të teknologjisë kishin rritur ndjeshëm punësimet për një periudhë së paku 2 vjeçare, por në muajt e fundit kanë filluar të largojnë nga puna punonjësit e tyre.

Edhe pse niveli i punësimit në Shtetet e Bashkuara vijon të jetë i lartë, shkurtimet kanë goditur rëndë disa sektorë.

Në fillim të muajit shkurt, Meta regjistroi rënie të fitimeve. Të martën, kompania tha se do të ulë punësimet dhe në fund të prillit do të bëjë shkurtime tek personeli i teknologjisë ndërsa në maj tek ai i biznesit.

Mark Zuckerberg ka investuar dhjetra miliona dollarë për ndërtimin e hapësirës virtuale tredimensionale, Metaverse dhe ndryshoi emrin e kompanisë nga Facebook në Meta, duke sinjalizuar se Facebook-u do të kishte një fokus të ri. (Metaverse mendohet se do të jetë zhvendosja e madhe dixhitale e së ardhmes – një hapësirë tredimensionale ku njerëzit do të bëjnë pazar, do të luajnë dhe do të shkojnë në koncerte).

“Siç e kam përmendur edhe më parë, që ky të jetë një vit i efektshëm, do duhet të shkurtojmë vende pune, kjo do të na ndihmojë të ndërtojmë një kompani lineare dhe teknike, por edhe të përmirësojmë ecurinë e biznesit për të përmbushur vizionin tonë afatgjatë”, tha Mark Zuckerberg,

Edhe në shtete të tjera amerikane, kompanitë të ndryshme të të teknologjisë po shkurtojë shpenzimet.

Këtë muaj, kompania Amazon, me seli në Siatëll, ndërpreu përkohësisht punën për ndërtimin e selisë së saj të dytë në Virxhinia, pas numrit më të lartë të pushimeve nga puna në historinë e kompanisë dhe ndryshimit të qasjes mbi punën nga shtëpia të personelit të saj.