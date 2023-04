NASA njofton ekuipazhin për misionin e parë në Hënë që nga vitet 1970

Tre astronautë amerikanë dhe një astronaut kanadez pritet të bëjnë histori me misionin e ardhshëm Artemis II të NASA-s. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Kane Farabaugh, njofton rreth përbërjes së larmishme të këtij ekuipazhi që do të bëjë udhëtimin e parë në Hënë, që nga viti 1972.

“Ka kaluar mbi gjysmë shekulli që kur astronautët udhëtonin drejt Hënës. Kjo do të ndryshojë tashmë”, tha administratori i NASA-s, Bill Nelson.

Duke qëndruar përpara trupës së astronautëve dhe veteranëve të programeve të mëparshme, administratori i NASA-s prezantoi katër anëtarët e ekuipazhit të misionit Artemis II – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman dhe kanadezin Jeremy Hansen.

“Ky është ekuipazhi i njerëzimit”, tha zoti Nelson.

Reid Wiseman është komandant për misionin Artemis II, ndërsa Christina Koch dhe Jeremy Hansen do të shërbejnë si specialistë misioni. Zonja Koch do të hyjë në histori si gruaja e parë në një mision në Hënë dhe zoti Hansen si astronauti i parë i huaj, që do të ndërmarrë një udhëtim të tillë, diçka që zoti Nelson e theksoi gjatë njoftimit të tij.

“Zgjedhim që të shkojmë sërish në Hënë dhe pastaj në Mars dhe do ta bëjmë këtë së bashku, pasi në shekullin e 21-të NASA eksploron hapësirën me partnerët ndërkombëtarë”, tha zoti Nelson.

Victor Glover, pilot i marinës amerikane, do të drejtojë anijen hapësinore Orion gjatë misionit 10-ditor përreth Hënës, duke testuar funksionet e sistemeve dhe paisjet, që ekuipazhet e ardhshme do të përdorin për t’u rikthyer në sipërfaqen e Hënës.

Gjatë një interviste me Zërin e Amerikës përpara misionit të vitit të kaluar Artemis 1, zoti Glover tha se përqafon mundësinë historike për të qenë i pari person me ngjyrë i caktuar në këtë mision hënor.

“Njerëzit vazhdojnë të më pyesin, nëse është domethënëse për mua, që fëmijët e vegjël afrikano-amerikanë të ndjekin këtë shembull dhe të duan të bëhen si unë? Por që të jem i sinqertë, unë përfaqësoj Amerikën. Unë jam oficer i marinës dhe punoj për NASA-n. Unë përfaqësoj Amerikën dhe fëmijët e vegjël të bardhë, fëmijët e vegjël hispanikë, meksikanë dhe iranianë ndjekin veprimtarinë tonë pasi është një ndër simbolikat më të njohura në univers”, tha zoti Glover.

Jo vetëm që është historike përbërja e këtij ekuipazhi, por fakti se misioni Artemis II mund të shkojë ndoshta më larg në hapësirë se çdo mision tjetër i mëparshëm, duke përshkuar mbi 1 milion kilometra në një rrugëtim që vazhdon përtej Hënës, përpara se të rikthehet sërish në Tokë. NASA thotë se distanca e saktë dhe plani i udhëtimit do të varen nga një numër faktorësh, ndër to edhe nga data kur do të bëhet nisja.

Në fund të ceremonisë së NASA-s ku u paraqit ekuipazhi, komandanti Wiseman shprehu vendosmërinë e agjencisë për të arritur objektivat në hapësirë, pavarësisht vonesave të përsëritura dhe tejkalimit të kostove.

“Fjalët që përsërisim gjatë programit Artemis janë ‘do të shkojmë’. Dhe dua që ta përsërim të gjithë së bashku...”, tha komandanti Wiseman.

NASA shpreson të nisë misionin Artemis II që në nëntor 2024, dhe misionin e parë për në sipërfaqen e Hënës që nga viti 2025.