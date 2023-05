Përpjekjet për sigurinë e votës para zgjedhjeve në Turqi

Ndërsa presidenti turk Rexhep Tajip Erodgan përballet me një betejë të vështirë për t’u rizgjedhur, opozita dhe organizatat joqeveritare po shtojnë përpjekjet për të siguruar një votim të drejtë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli se këto përpjekje vijnë mes shqetësimeve në rritje për sigurinë e votuesve.

Është një ditë e ngarkuar në zyrën e grupit jopartiak të monitorimit të zgjedhjeve, “Turkiye Gonulluleri”, në Stamboll.

Personeli i tij po rekruton vullnetarë për të pasur një numër të mjaftueshëm vëzhguesish për të mbuluar zgjedhjet e përgjithshme të Turqisë më 14 maj.



“Po organizojmë sistemin e monitorimit në çdo zonë votimi në 81 qytete. Ne kemi një person të grupit në çdo shkollë. Kemi nevojë për të paktën 200,000 njerëz. Për momentin, nuk kemi arritur ende në atë pikë”, thotë për Zërin e Amerikës Ayce Yucel, koordinatore e grupit “Turkiye Gonulluleri”.





Grupi trajnon stafin përmes telefonatave, videove në internet, takimeve në Zoom dhe atyre të drejpërdrejta. Monitoruesit mësojnë se si të marrin të dhënat në qendrat e votimit dhe të llogarisin shifrat e përgjithshme, për t’u siguruar që rezultatet zyrtare të jenë të sakta.



“Si një e re nuk mund të jetoj ashtu siç kërkoj, ashtu siç dua, nëse nuk e bëj si detyrën time të mbrojtjes së votes, sepse ka shumë mangësi sigurie”, thotë Damla, vullnetare për monitorimin e votimit.





Sondazhet tregojnë se garat presidenciale dhe parlamentare janë gjithnjë e më të ngushta.

Qeveria thotë se janë marrë të gjitha masat për të siguruar një votim të drejtë. Pavarësisht kësaj, zyrtarët thonë se ka ende shqetësime për sigurinë e votuesve.

Grupi “Turkiye Gonulluleri” ka rekrutuar një ekip avokatësh që do të ndihmojnë në monitorimin e votimit.

Vullnetarët po dërgohen gjithashtu në rajonin Hatay të goditur nga tërmeti në Turqi.



"Ata që mbetën këtu janë të shqetësuar për votën, duke ngritur pikëpyetje nëse vota e tyre do të vidhet apo nëse dikush do ta mbrojë atë. Si vullnetarë, ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të siguruar që zgjedhjet të zhvillohen në mënyrë të drejtë. Aktualisht kemi afro 1000 vullnetarë këtu dhe i kemi ndarë në qendrat e votimit", thotë Tamer Baglan, koordinator i grupit monitorues.



Vëzhguesit thonë se “Turkiye Gonulluleri”, së bashku me grupet e tjera të monitorimit të zgjedhjeve që punojnë me partitë politike, luajtën një rol kyç për të siguruar që votat e vitit 2019 të numëroheshin në mënyrë të drejtë në zgjedhjet e kontestuara për kryebashkiakun e Stambollit.

Rezultati i atij sondazhi rezultoi në humbjen e partisë së presidentit Erdogan që kishte nën kontroll qytetin prej dekadash.

Zyrtarët thonë se votimi i vitit 2019 në Stamboll i ka motivuar disa që t'i shikojnë sondazhet më nga afër.



“Në vend që të mendojmë se gjithçka do të shkojë keq, duhet të shkojmë në qendrën e votimit dhe të ndjekim nga afër atë që po bëjnë njerëzit. Kjo është ideja kryesore”, thotë Ayce Yucel, koordinatore e grupit.





Ndërsa partitë intensifikojnë fushatat, disa analistë thonë se roli i vëzhguesve të zgjedhjeve mund të jetë vendimtar për rezultatin e zgjedhjeve.