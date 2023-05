Takimi Biden-McCarthy për tavanin e borxhit shtyhet për javën e ardhshme

UASHINGTON, 11 maj (Reuters) - Një takim për kufirin e borxhit midis Presidentit të amerikan Joe Biden dhe ligjvënësve kryesorë që ishte planifikuar për të premten është shtyrë . Udhëheqësit ranë dakord të takoheshin në fillim të javës së ardhshme, tha të enjten një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë.

Këshilltarë nga të dyja palët kanë filluar të diskutojnë mënyrat për të kufizuar shpenzimet federale, ndërsa bisedimet për rritjen e tavanit të borxhit prej 31.4 trilion dollarësh të qeverisë për të shmangur një katastrofike të mospagimit mbeten përpara, thanë ndihmës të njohur me diskutimet.

“Personeli do të vazhdojë të punojë dhe të gjithë drejtuesit ranë dakord të takohen në fillim të javës së ardhshme”, tha zëdhënësi.

Ndihmësit e zotit Biden, udhëheqësi republikan i Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin McCarthy, senatori republikan Mitch McConnell dhe demokratët Hakeem Jeffries dhe Chuck Schumer u takuan të mërkurën dhe të enjten për të diskutuar rritjen e tavanit të borxhit, tha më herët Shtëpia e Bardhë.

Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë pranuan se duhet të bëjnë disa shkurtime të shpenzimeve ose kufizime strikte në shpenzimet e ardhshme nëse duan të arrijnë një marrëveshje, thanë dy burime, ndërsa këmbëngulin se duhet të mbrojnë legjislacionin e nënshkruar nga presidenti Biden për klimën që u miratua përgjatë linjave partiake vitin e kaluar.

Projekt-ligji republikan i Dhomës së Përfaqësuesve për pezullimin e kufirit të huamarrjes miratuar në prill, do të shkurtojë shpenzimet e qeverisë në nivelet e vitit 2022, do të kufizojë rritjen e tyre në të ardhmen nën nivelin e inflacionit dhe do të shfuqizojë stimujt për energjinë e rinovueshme, automjetet elektrike dhe teknologjitë e tjera miqësore me klimën, të miratuara në legjislacionin Biden.

Zoti McCarthy u tha gazetarëve në Kongres se vonesa nuk ishte një shenjë e telasheve në bisedime.

Të dyja palët po debatojnë gjithashtu për sa kohë do të shtyjnë përballjen e ardhshme të mundshme të tavanit të borxhit, thanë burimet. Presidenti Biden dhe demokratët do të preferonin një hapësirë dyvjeçare, duke shtyrë çdo veprim legjislativ përtej zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, por ata mund të duhet të pranojnë shkurtime më të mëdha të shpenzimeve ose kufij më të rreptë për të marrë më shumë kohë, thanë burimet.

"Nivelet e shpenzimeve janë çelësi," tha përfaqësuesi republikan Daniel Webster përpara se të riplanifikoheshin bisedimet. "Shkurtimet e shpenzimeve janë pika ku kemi ngecur".

Fakti që shkurtimet e shpenzimeve dhe kufijtë janë në diskutim mund të jetë një shenjë e përparimit në bisedimet ku demokratët kanë kërkuar prej kohësh një heqje të pakushtëzuar të tavanit të borxhit, ndërsa republikanët kanë kërkuar një sërë ndryshime politikash përveç shkurtimeve të mprehta të shpenzimeve.

Shtëpia e Bardhë e portretizoi shtyrjen si një zhvillim pozitiv, me takimet që po përparonin.

Qeverisë federale mund të mbeten pa para për të paguar faturat e saj ndoshta që më 1 qershor, tha Departamenti i Thesarit, nëse nuk rritet tavani i borxhit. Presidenti Biden ka në plan të largohet nga vendi javën e ardhshme për të marrë pjesë në takimin e G7 në Japoni, dhe kanë mbetur vetëm pak ditë kur ai dhe udhëheqja e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit do të jenë në Uashington përpara këtij afati.