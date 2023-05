Gjermania arreston tre persona të lidhur me një komplot të dyshuar të lëvizjes Reichsbuerger

BERLIN - Zyra e prokurorit federal të Gjermanisë tha të martën se policia kriminale ka arrestuar tre persona të dyshuar të ekstremit të djathtë, të cilët janë të lidhur me një komplot të dyshuar nga lëvizja Reichsbuerger, ose Qytetarët e Rajhut, për të rrëzuar qeverinë e vendit.

Tre të dyshuarit, të cilët u identifikuan vetëm si Johanna F.-J., Hans-Joachim H. dhe Steffen W. në përputhje me rregullat gjermane të privatësisë, u arrestuan të hënën në mbrëmje në shtetin jugperëndimor të Baden-Vuerttembergut.

Të pandehurit dyshohen për anëtarësim në një organizatë terroriste, tha zyra e prokurorit në një deklaratë.

Në dhjetor, policia gjermane arrestoi 25 persona, duke përfshirë një princ të vetëshpallur, një para-ushtarak në pension dhe një ish-gjyqtar, të cilët akuzohen për komplot për përmbysjen me dhunë të qeverisë.

Adhuruesit e lëvizjes Qytetarët e Rajhut kundërshtojnë kushtetutën gjermane të pasluftës dhe kanë bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë.

Autoritetet thonë se tre personat që u arrestuan të hënën në mbrëmje ishin të lidhur në mënyra të ndryshme me të dyshuarit për tentativën e supozuar për grusht shtet.

Johanna F.J dyshohet se ka qenë aktive në shoqatë që prej majit të vitit 2022, duke marrë pjesë në disa takime me anëtarë të kryesisë, gjatë të cilave është diskutuar për qëllimet dhe organizimin e grupit. Përveç kësaj, ajo dyshohet se kërkoi kontakt me një konsull të përgjithshëm rus dhe më pas u takua dy herë me të. Bisedimet kishin për qëllim marrjen e mbështetjes për veprimet e shoqatës, thonë prokurorët.

Hans-Joachim H. dyshohet se ka qenë aktiv për grupin që në fillim, duke i dhënë atij kontribute financiare prej më shumë se 151,000 dollarësh. Përveç kësaj, ai dyshohet se ka marrë pjesë aktive në takime konspirative, në ngjarje për të rekrutuar anëtarë të rinj dhe në të ashtuquajturat takime sponsorizuese.

Steffen W. dyshohet se i është bashkuar shoqatës jo më vonë se korriku i vitit 2022 dhe se ka marrë një rol drejtues në një të ashtuquajtur kompani të sigurimit kombëtar, në të cilën ai mori funksionin e një oficeri ushtarak. I pandehuri dyshohet se ka marrë pjesë në disa takime koordinuese. Detyra e tij ishte të rekrutonte personel për zonën e tij dhe t'i trajnonte ata ushtarakisht, thanë prokurorët.

Agjencitë gjermane të sigurisë kanë zbuluar disa komplote vitet e fundit nga grupe të vogla të lidhura me lëvizjen Qytetarët e Rajhut të akuzuar për planifikimin e sulmeve në infrastrukturën kritike, ndaj zyrtarëve qeveritarë dhe madje edhe ndaj parlamentit. Ndërsa është e paqartë se sa të avancuara ishin planet e tilla, autoritetet kanë shprehur shqetësimin se komplotistët e dyshuar kishin marrë armë dhe përfshinin njerëz që zakonisht nuk janë në radarët e agjencive të sigurisë, si gjyqtarët dhe oficerë të policisë.

Në një intervistë me Associated Press të hënën, kreu i agjencisë së brendshme të inteligjencës gjermane paralajmëroi për një rritje të ekstremizmit anti-qeveritar.

Thomas Haldenwang i tha AP se komplotet e grushtit të shtetit si ato të ndërprera vitin e kaluar ka të ngjarë të mos jenë të fundit pasi disa "po flasin përsëri për një 'Ditë X' kur disa gjëra janë menduar të ndodhin".

“Ne po i monitorojmë përpjekjet e tilla intensivisht, me shumë kujdes dhe jam i sigurt se do të jemi në gjendje të ndërhyjmë me kohë së bashku me agjencitë e tjera të sigurisë”, tha ai. “Por nuk mund ta përjashtoj plotësisht që grupet të formohen nën radarin e agjencive të sigurisë”.