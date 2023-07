Sondazh i ri: Shumica e evropianëve e shohin Rusinë si kundërshtar

Pas agresionit në Ukrainë, shumë evropianë tani e shohin Rusinë si një vend kundërshtar. Ky është përfundimi i një sondazhi me 16 mijë njerëz në 11 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Siç njofton nga Londra korrespondenti i Zërit të Amerikës Henry Ridgwell, evropianët duket të kenë një opinion më të favorshëm për Kinën.

Sipas sondazhit të Këshillit Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë pothuajse dy të tretat e evropianëve tani e shohin Rusinë si një vend kundërshtar. Ky është dyfishi i numrit të vitit 2021.

Të anketuarit u pyetën gjithashtu për marrëdhëniet e ardhshme të Evropës me Moskën. Rreth gjysma e të anketuarve donin që marrëdhëniet të kufizoheshin - por me dallime.

“Ka vende si Polonia, ku ka një ndjenjë shumë të fortë për të ndërprerë të gjitha marrëdhëniet me Rusinë, edhe nëse arrihet një paqe e negociuar. Ndërsa ka vende si Bullgaria, Hungaria, apo Austria, si dhe Gjermania, ku ka një ndjenjë mjaft të fortë për t’i rivendosur të gjitha marrëdhëniet e bashkëpunimit me Rusinë pas përfundimit të luftës”, thotë Pawel Zerka me Këshillin Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë.

Disa udhëheqës evropianë – veçanërisht presidenti francez Emmanuel Macron – kanë bërë thirrje që Evropa të krijojë një “autonomi strategjike” – aftësinë për të mbrojtur veten, në mënyrë të pavarur nga Shtetet e Bashkuara.

Pothuajse tre të katërtat e të anketuarve shprehen se Evropa nuk mund të mbështetet gjithmonë tek Shtetet e Bashkuara për sigurinë e saj.

“Këtë mund ta interpretosh sigurisht, si një shenjë se evropianët nuk po u besojnë amerikanëve aq shumë sa dikur. Dhe në këtë kuptim, ndoshta presidenca e Donald Trumpit ka lënë pasoja që po vazhdojnë në këtë marrëdhënie. Por mund të ketë një interpretim më dashamirës, sipas të cilit – thjesht për shkak të luftës në Ukrainë – evropianët janë më të gatshëm tani për të marrë përgjegjësinë për sigurinë e tyre” thotë Pawel Zerka.

Sondazhi shqyrtoi gjithashtu qëndrimet e evropianëve ndaj Kinës.

“Njerëzit ende priren ta shohin Kinën më shumë si partner të Evropës dhe jo si një vend rival, apo kundërshtar, edhe pse një shumicë e qartë në çdo vend që ne anketuam, e njeh Kinën si aleate të Rusisë”, thotë zoti Zerka.

Megjithatë, shumica e evropianëve e kundërshton idenë e pronësisë kineze mbi infrastrukturën kryesore.

Rreth 41 për qind e të anketuarve thanë se nëse Kina i jep armë Rusisë, BE-ja duhet të vendosë sanksione ndaj Pekinit – edhe nëse kjo do të dëmtonte ekonomitë perëndimore.