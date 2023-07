Kina: SHBA e ka kthyer Tajvanin në ‘fuçi baruti’

Ministria e Mbrojtjes së Kinës akuzoi të mërkurën Uashingtonin se e ka kthyer Tajvanin në një ‘fuçi baruti’, me shitjen së fundmi të armatimeve ushtarake, me një vlerë prej 440 milionë dollarësh, ishullit që vetëqeveriset.

Kina pretendon se Tajvani është territor i saj që do të merret me forcë nëse është e nevojshme.

Përdorimi i forcës për të fituar pavarësinë është një dëshirë që do të dështoj, tha ai duke përdorur terminologjinë standarde kineze, ndërsa shtoi se Ushtria Çlirimtare Popullore është gjithmonë e gatshme dhe do ta ruaj paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Tajvanit.

“Shitja e propozuar do të ndihmojë në përmirësimin e sigurisë së palës blerëse dhe do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit politik, ekuilibrit ushtarak dhe përparimit ekonomik në rajon”, thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit.

Municionet dhe pajisjet e lidhura me to do të ruajnë efekasitetin e mjeteve të blinduara CM34 të Tajvanit, ndërkohë që “përmirësojnë më tej ndërveprimin me Shtetet e Bashkuara”.