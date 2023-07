Lionel Messi pritet në Majami me një ceremoni madhështore

As shiu i rrëmbyer nuk e pengoi dot të dielën festën për pritjen e Lionel Messit në ekipin Inter Miami. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës, Rod James, fytyra e re e kampionatit amerikan të futbollit “Major League Soccer” iu prezantua një stadiumi të mbushur plot e përplot me tifozët e entuziazmuar.

I veshur thjesht me një bluzë dhe xhinse, fituesi shtatë herë i Topit të Artë eci përgjatë një platforme i shoqëruar nga projektorët e dritave. Atij iu prezantua bluza e tij e re me numrin 10, përpara se t’i drejtohej shkurtimisht tifozëve në gjuhën spanjolle.

“Jam shumë i lumtur që zgjodha të vij në këtë qytet me familjen time, që zgjodha këtë projekt dhe nuk kam asnjë dyshim se do ta shijojmë së tepërmi. Do t’ia kalojmë mirë dhe gjëra të shkëlqyeshme do të ndodhin. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj të gjithëve për këtë ditë”, tha ai.