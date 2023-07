Çfarë pasojash ka pezullimi nga Moska i marrëveshjes për drithërat ukrainase

Ukraina është prodhues i madh i drithërave dhe ndërprerja e eksporteve prej saj me shpërthimin e luftës i rriti çmimet globale të ushqimeve në nivele rekord. Marrëveshja, e cila u arrit në korrik 2022, rreth pesë muaj pas fillimit të luftës, kontribuoi në uljen e çmimeve dhe lehtësimin e krizës globale të ushqimit. Drithërat e Ukrainës kanë luajtur gjithashtu një rol të drejtpërdrejtë për furnizimin me ndihma për vende si Etiopia, Somalia dhe Jemeni përmes korridorit të përdorur nga Programi Botëror i Ushqimit i Kombeve të Bashkuara (WFP), duke dërguar 725,200 tonë, ose 2.2% të furnizimeve për këtë qëllim.

Çmimet për drithërat u rritën që para skadimit të afatit, mes lajmeve se Rusia do të tërhiqej nga marrëveshja. Kjo do të shkaktojë rritje të çmimeve për artikujt ushqimore bazë, si buka dhe makaronat, në muajt e ardhshëm. Megjithatë situata është më e mirë se në muajt pas fillimit të luftës, pasi furnizimet me drithë nga prodhues të tjerë si Brazili dhe Rusia janë rritur. Çmimet për llojin e grurit që është përbërësi kryesor i bukës, kanë rënë me rreth 14% deri tani këtë vit dhe ai i misrit rreth 23%.