Në prag të votimit për reformën e debatuar gjyqësore,  izraelitët bëjnë thirrje për unitet 

Një projekt-ligj për ndryshimet në gjyqësor që prej muajsh ka ngjallur protesta masive në Izrael, do të votohet të hënën në parlamentin e vendit në një seancë maratonë. Kryeministri Benjamin Netanyahu, pasi iu shtrua një procedure në zemër, the se do të jetë i pranishëm në seancë për të mbështetur reformën e ndërmarrë nga qeveria e tij. Dhjetëra mijëra izraelitë kanë paralajmëruar se do të mblidhen para Knesset-it për të demonstruar kundër reformës që do të kufizonte pushtetin e Gjykatës së Lartë. Janë të shumtë ata që thonë se qëndrimet e kundërta për këtë projektligj po shkatërrojnë unitetin e vendit.