Kryeministri japonez dënon provat më të fundit të raketave nga Koreja e Veriut

Gjatë ditëve të fundit, dy nëndetëse amerikane kanë mbërritur në Korenë e Jugut, njëra prej tyre me raketa me mbushje bërthamore, në kuadrin e përpjekjeve për të rritur praninë e mjeteve strategjike ushtarake të Shteteve të Bashkuara në rajon. Arritja e nëndetëseve përkon edhe me nisjen e bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Jugut për të koordinuar reagimet në rastin e një lufte bërthamore me Korenë e Veriut.