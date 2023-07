Gazetarja amerikane rrëfen jetën si reportere në Korenë e Veriut

Koreja e Veriut është një prej vendeve më të mbyllura, sidomos për mediat e huaja. Por për Jean Lee, drejtuesja e parë e një redaksie amerikane lajmesh në Phenian, vitet e raportimit nga brenda vendit të izoluar, e kanë ndihmuar atë dhe audiencën e saj, ta kuptojnë më mirë këtë komb. Në një bisedë me korrespodentin e Zërit të Amerikës Liam Scott, ajo tregon për disa sfidat, që e kanë shoqëruar gjatë punës së saj.

“Nëse ai gjendet atje me vullnet të lirë dhe do vërtet të bashkëpunojë me koreano-veriorët, do ta bëjë. Kjo do të përdoret për propagadë, por më përpara, ai do t’i nënshtrohet një hetimi të ashpër dhe një procesi të vështirë të marrjes në pyetje”, thotë Greg Scarlatoiu nga Komiteti për të Drejtat e Njeriut, Koreja e Veriut

Jean Lee, po qëndron tani në Uashington, ku ajo është bashkëdrejtuese e podkastit të rrjetit BBC, "Lazarus Heist", i cili kryen investigime mbi krimin kibernetik nga Koreja e Veriut.