SHBA i bashkohet Organizatës Kulturore dhe Arsimore të UNESCO-s

"Jam e nderuar të bashkohem sot me ju, ndërsa ngremë flamurin e Shteteve të Bashkuara, një simbol i përkushtimit tonë për bashkëpunimin dhe paqen globale. Shtetet e Bashkuara janë krenare që rikthehen si një shtet anëtar i UNESCO-s. Zonja Drejtore e Përgjithshme, ju keni punuar me përkushtim për të na ndihmuar të realizojmë këtë qëllim”, tha Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara.

“UNESCO është një agjenci e rëndësishme. Nuk është perfekte, ashtu siç nuk janë edhe agjencitë e tjetra të OKB-së. Por bën punë vërtet të rëndësishme. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin në atë agjenci, kjo do të bënte që lojtarët e tjerë – konkurrentët, rivalët e Shteteve të Bashkuara – të mund të kishin një vend në tryezë, të kishin programe kulturore, shkëmbime shkencore, programe arsimore, me vende në të gjithë botës, veçanërisht në botën në zhvillim, në fusha dhe në mënyra që Shtetet e Bashkuara nuk do të mundeshin”, thotë Jason Isaacson me Komitetin Hebraik Amerikan.