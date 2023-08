Izrael, vazhdojnë protestat masive mes thirrjeve për demokraci

JERUSALEM – Mungesa e mesazhit të qartë të lëvizjes pro-demokraci lidhur me sundimin e Izraelit në tokat e pushtuara palestineze është kundërthënie që reflekton një mendim që ndahet nga shumë hebrenj të Izraelit, se konflikti me palestinezët nuk ka zgjidhje dhe është i ndarë nga konflikti i brendshëm në vend.

“Çfarë ironie kur flasin dhe protestojnë për demokraci ndërkohë që njëkohësisht për palestinezët bëhet fjalë për diktaturë 75-vjeçare”, tha komentatorja palestineze, Diana Buttu. “Frikësohen se privilegjet dhe të drejtat e tyre do të cenohen, e nuk e bëjnë lidhjen” me pushtimin.

Qeveria e Kryeministrit Netanjahu, e përbërë nga parti ultra-nacionaliste dhe ultra-fetare me lidhje të afërta me lëvizjen e kolonëve në Bregun Perëndimor, thotë se reforma do t’ua kthejë fuqinë ligjvënësve të zgjedhur dhe do të kufizojë fuqinë e një sistemi juridik që ndërhyn në qeverisje. Ndërkohë kritikët e shohin këtë nismë të qeverisë si sulm ndaj themeleve demokratike të Izraelit dhe zbehje të ndarjes së pushteteve. Ata thonë se reforma hap rrugë për shkelje të lirive personale dhe të drejtave të grave, komunitetit LGBTQ+ dhe pakicave, si dhe do ta çojë Izraelin drejt autokracisë.