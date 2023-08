Kosovë: Burgim i përjetshëm për vrasjen e bashkëshortes

Një gjykatë në Kosovë dënoi një burrë me burgim të përjetshëm për vrasjen e bashkëshortes së tij ndërsa një tjetër me 15 vjet heqje lirie për ndihmë në kryerjen e vrasjes.

Gjykata themelore në Ferizaj, shpalli fajtor Dardan Krivaqën për vrasjen e bashkëshortes së tij 18 vjeçare Marigona Osmani në gusht të vitit 2021, ndërsa Arbër Sejdiun për ndihmë në kryerjen e vrasjes.

“I akuzuari Dardan Krivaqa me datën 21 gusht 2021 në banesën e tij në rrugën Ramadan Rexhepi në Ferizaj në intervalin kohor nga ora 10:40 e deri të nesërmen me datën 22 gusht 2021 në ora 14:43, ndërsa ka qenë duke bashkëjetuar me tani të ndjerën Marigona Osmani, për motive të xhelozisë e me vetëdije ndërmerr veprime të dhunshme, të rënda, esktreme ndaj saj, në atë mënyrë që gjatë dy ditëve rresht kohë pas kohe në vazhdimësi me një shkop të drurit e godet viktimën në pjesë të ndryshme të trupit duke i shkaktuar dhimbje të mëdha fizike dhe psiqike”, tha gjykatësi Sahit Krasniqi, duke shpallur vendimin.

Në vendim thuhet se Marigona Osmani vdiq nga pasojat e dhunës së skajshme të ushtruar ndaj saj nga tashmë i dënuari Krivaqa.

Dënimi me burgim të përjetshëm për Daradan Krivaqën u mirëprit nga Rrjeti i Grupeve te Grave në Kosovë. Por organizata mendon se dënimi me 15 vjet heqje lirie i Arbër Sejdiut është i ulët.

Vrasja e 18 vjeçares Marigona Osmani nxiti reagime në shkallë të gjerë në Kosovë ku dhuna ndaj grave vazhdon të jetë ndër problemet më të rënda.