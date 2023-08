Pence kundër ish-presidentit Trump, përpiqet të forcojë shanset në fushatën republikane

Ndërkohë që ish Presidenti amerikan, Donald Trump përballet me një sërë akuzash të reja penale, ish-nënpresidenti i tij tashmë i kthyer në rival për kandidaturën republikane për president, Mike Pence po përpiqet të përfitojë nga rrethanat e krijuara.



Stafi i fushatës së zotit Pence shpërndau bluza dhe kapela të reja me mbishkrimin , “tepër i sinqertë”, duke iu referuar një pjese të aktakuzës ku përshkruhet momenti kur ish Presidenti Trump e kishte marrë në telefon zotin Pence për ta kritikuar, pasi ai refuzoi të miratonte planin e tij për të ndryshuar në mënyrë të paligjshme zgjedhjet e vitit 2020.



“Je tepër i sinqertë,” njoftohet t’i ketë thënë me ironi zoti Trump zëvendësit të tij në atë kohë në ditën e Vitit të Ri.



Vendimi i zotit Pence për t’i përdorur këto fjalë si mesazh politik shënon një ndryshim të rëndësishëm në tonin e një kandidati, që zakonisht është i kujdesshëm dhe që po has vështirësi mes kandidatëve republikanë, ku mbizotëron ish-shefi i tij.



Zoti Pence po kritikon zotin Trump më shumë që kur u botua aktpadia, në të cilën ai ka një vend qendror. Ai po e paraqet veten si njeri që e kundërshtoi zotin Trump, duke shmangur katastrofën.



“Amerikanët meritojnë të dinë se Presidenti Trump dhe këshilltarët e tij nuk kërkuan nga unë thjesht të ndalem për një moment. Ata kërkuan nga unë të mos pranoj rezultatin e zgjedhjeve dhe ta ndryshoj në mënyrë paligjshme rezultatin e tyre” deklaroi zoti Pence në Fox News të mërkurën. Zoti Pence tha se po të kishte bërë atë që kërkonte zoti Trump dhe avokatët e tij, “do të ishte shkaktuar kaos.”



Këto deklarata të zotit Pence bien në sy pasi ai refuzoi të kritikonte publikisht zotin Trump gjatë katër viteve kur shërbeu si nënpresident dhe e mbronte atë me përkushtim. Ky qëndrim i ashpërsuar e dallon edhe nga kundërshtarët e tjerë të zotit Trump, që nuk po sulmojnë ish-presidentin rreth problemeve të tij me ligjin dhe përpjekjeve për të qëndruar në pushtet.



Në fjalimin me të cilin e nisi fushatën, zoti Pence e sulmoi zotin Trump, duke thënë se “cilido që e vendos veten mbi Kushtetutën, kurrë nuk duhet të bëhet President i Shteteve të Bashkuara” dhe “cilido që kërkon nga dikush tjetër që t’i vendosë ata mbi Kushtetutën, kurrë nuk duhet sërish të bëhet President i Shteteve të Bashkuara.”



Ndërkohë, zoti Pence po përpiqet të tregohet si kandidati më konservator republikan në çështjet ekonomike dhe shoqërore, në veçanti rreth abortit.



Vëmendja që ai fitoi nga aktpadia e ngritur ndaj zotit Trump, i solli donacione fushatës së zotit Pence. Fushata e tij mori 7,000 donacione në 24-orëshin e parë të shpalljes së aktapadisë dhe zoti Pence tani ka gjasa të kualifikohet për të qenë pjesë e debatit të parë republikan në ditët në vijim.



Kjo vëmendje e shtuar për zotin Pence, i ka rënë në sy zotit Trump.



“Më vjen keq që ai (Mike Pence), nuk po tërheq turma, entusiazëm, e as besimin e njerëzve, që si pjesë e administratës Trump, duhej ta adhuronin,” shkroi zoti Trump në rrjetet sociale, duke përsëritur sërish pohimet e rreme për rolin e zotit Pence.



Mark Short, ish shefi i stafit të zotit Pence në kohën e trazirave të 6 janarit, thotë se zoti Pence ka filluar të lodhet nga komentet e zotit Trump.



“Presidenti i ka keqinterpretuar ngjarjet rreth autoritetit të nënpresidentit për dy vite e gjysmë dhe ua ka prezentuar ato në formë të rreme amerikanëve. Dhe mendoj se indinjata ndaj këtij qëndrimi është i kuptueshëm,” tha ai. “Sa mund të tolerohet një gjë e tillë?”



Ndonëse zoti Short beson se shumica e votuesve republikanë janë të interesuar të dëgjojnë debate për çështje të tjera dhe për zotin Joe Biden, ai beson që veprimet e zotit Pence atë ditë do të shërbejnë si argument i fuqishëm.



“Mendoj se njerëzit,” tha ai, “e respektojnë që ai kreu detyrën e tij nën një presion të jashtëzakonshëm.”