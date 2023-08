Polonia mban zgjedhjet parlamentare më 15 tetor

Presidenti Andrzej Duda tha në një deklaratë të postuar në platformën X, e njohur më parë si Twitter, se zgjedhjet për dhomën e ulët të parlamentit me 460 vende dhe ato për Senatin me 100 vende do të zhvillohen të dielën, më 15 tetor. Ligjvënësit do të zgjidhen për një mandat katërvjeçar.