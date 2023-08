Pesë iraniano-amerikanë nxirren nga burgu, vendosen në arrest shtëpie në Iran

Irani transferoi 5 iraniano-amerikanë nga burgiu në arrest shtëpie, konfirmoi të enjten zëdhënësja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë, Adrienne Watson.

“Ndonëse ky është një hap inkurajues, këta shtetas amerikanë - Siamak Namazi, Morad Tahbaz, Emad Shargi dhe dy amerikanë që për momentin nuk duan të identifikohen - nuk duhet as të ishin arrestuar. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë sa më afër gjendjen e tyre. Sigurisht, ne nuk do të mbikqyrim derisa ata të kthehen të gjithë në shtëpi në Shtetet e Bashkuara”, tha ajo në një deklaratë.

Irani pranoi gjithashtu se marrëveshja kishte të bënte me 6 deri në 7 miliardë dollarë të ngrira në Korenë e Jugut. Misioni i OKB-së tha se paratë do të transferohen në Katar para se të dërgohen në Iran nëse miratohet marrëveshja.

Gjatë muajve të fundit, Irani ka mbivlerësuar përparimin në bisedimet, të kryera me gjasë me ndërmjetësimin e Omanit dhe Katarit, për një marrëveshje të mundshme.

Tre të burgosurit e nxjerrë nga burgu, të cilët janë identifikuar, janë Siamak Namazi, i cili u arrestua në vitin 2015 dhe më pas u dënua me 10 vjet burg në akuzat e spiunimit, të kritikuara ndërkombëtarisht, Emad Sharghi, një sipërmarrës i dënuar me 10 vjet burg dhe Morad Tahbaz, britaniko-amerikan me origjinë iraniane, i cili u arrestua në vitin 2018 dhe gjithashtu u dënua me 10 vjet burg.