Spitalet e Arizonës të mbingarkuara nga sëmundjet e lidhura me nxehtësinë

Ndërsa bota regjistroi muajin më të nxehtë të të gjitha kohërave në korrik, qyteti jugperëndimor amerikan Finiks në shtetin e Arizonës theu rekordin e të nxehtit të regjistruar në këtë shtet të vitit 1974, me temperatura mbi 43°C për 31 ditë rresht.



Mjekët në Finiks thonë se ky ka qënë viti më i vështirë për spitalet e mbushura me pacientë të shtruar nga sëmundje që lidhen me temperaturat e larta.



Fotografi të ndjeshme ndaj nxehtësisë në fund të korrikut zbuluan një Finiks edhe më të nxehtë, ku betoni në rrugë regjistroi 66°C, trupat e punëtorëve në natyrë arritën në 41°C dhe njerëzit e pastrehë, të rrethuar nga sipërfaqe të nxehta deri në 62°C.



Punonjësit shëndetësorë thonë se spitalet janë mbushur me pacientë që vuajnë nga goditja e nxehtësisë, ndonjëherë kërcënuese për jetën.



"Është një kohë shumë, shumë shqetësuese. Ne nuk kemi qenë kaq të zënë me këtë numër pacientësh që janë kaq të sëmurë që nga pandemia COVID", thotë mjeku Frank LoVecchio në spitalin ‘Valleywise Health’ në Finiks.



Për të ulur sa më shpjet që të jetë e mundur temperaturat e tyre, pacientët futen në një shtresë akulli të përzier me ujë.



"Gjëja që ul temperaturën më shpejt është akulli i përzier me ujë. Kjo nuk është për të gjithë, është për pacientët që vijnë me temperatura super të larta dhe zakonisht pa ndjenja. ", thotë mjeku Frank LoVecchio.



Në mesditë, temperatura rekord është 43°C, por temperatura e sipërfaqes është 65.5°C e ngjashme me furrën. Një punëtor ndërtimi pi ujë dhe kamera tregon se trupi i tij është në 43°C.



Finiks, kryeqyteti i Arizonës, tani është një qytet me 1.6 milionë banorë, i pesti më i populluari në Shtetet e Bashkuara. Ai mori vrull mbi 150 vjet më parë me ardhjen e të rinjve, që ndërtuan kanale vaditëse për ta bërë tokën pjellore.



Pavarësisht vendndodhjes së tij në shkretëtirën Sonoran - e cila shtrihet në jugperëndim të SHBA-së dhe në veri të Meksikës - Finiks është bërë një vend i preferuar për pensionistët, që tërhiqen nga dielli gjatë gjithë vitit dhe sfondi i tij malor.



Ndonjëherë njerëzit humbasin mendjen në trotuarin përvëlues, duke pësuar djegie të rënda në trup.



"Fatkeqësisht, disa prej tyre gjenden pa ndjenja dhe vetëm të qenit në tokë për pak kohë mund të shkaktojë djegie. Kemi njënga qendrat më të ngarkuara të djegieve në vend dhe ata fatkeqësisht kanë parë shumë pacientë me djegie sipërfaqësore ose djegie kontakti, që do të thotë se kanë prekur diçka që është vërtet e nxehtë. Kur temperatura jashtë është 37 °C në trotuar që është në diell të drejtpërdrejtë, temperatura mund të rritet mbi 65 °C ".



I nxehti gjithashtu përkeqëson gjendjet si diabeti, sëmundjet e mushkërive dhe problemet e zemrës.



Qarku Marikopa, ku ndodhet Finiks, raportoi 39 vdekje të konfirmuara të lidhura me nxehtësinë deri në fund të korrikut, me mbi 300 të tjera nën hetim për të përcaktuar nëse ishin shkaktuar nga nxehtësia.