Putini nuk merr pjesë në takimin e udhëheqësve të ekonomive në zhvillim në Afrikën e Jugut

Presidenti rus Vladimir Putin do të marrë pjesë virtualisht në takim pasi udhëtimi i tij në Afrikën e Jugut u ndërlikua nga një fletë-arrest i lëshuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale në muajin mars lidhur me akuzat ndaj tij për rrëmbimin e fëmijëve nga Ukraina.

Pesë vendet që formojnë bllokun BRICS duhet të pajtohen lidhur me kriteret për anëtarësimin e vendeve të reja. Zgjerimi i bllokut BRICS favorizohet nga Kina dhe Rusia si një lloj koalicioni, ndërsa janë përkeqësuar marrëdhëniet e tyre me Perëndimin. Grupi BRICS u formua në vitin 2009 nga Brazili, Rusia, India dhe Kina. Afrika e Jugut u anëtarësua në vitin 2010.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, theksoi se pjesmarrja e zotit Putin do të jetë e plotë, pavarësisht se do të jetë virtuale ai do të mbajë një fjalim. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov do të marrë pjesë personalisht në takim.