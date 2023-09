Shkodër, aktivitet sportiv në mbështetje të betejës kundër kancerit të gjirit

Në pikën turistike të Shirokës, buzë liqenit më të madh të Ballkanit, atë të Shkodrës, u bashkuan sot sportistë amatorë nga Shqipëria, Mali Zi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut në edicionin e 11-të “Triathlon Labeat”, që bashkon në një sportin e notit, çiklizimit dhe vrapimit. Organizuar nga “Shkodra Sport”, edicioni i këtij viti i kushtohet luftës për parandalimin e kancerit të gjirit si dhe promovimit të vlerave turistike të Liqenit të Shkodrës, i cili ndahet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi.



E reja Liljana Idrizaj ishte mes rreth 70 garuesve të sotëm në trigarëshin e zhvilluar në pikën turistike të Shirokës. Megjithëse një garë e vështirë, ajo thotë se këmbënguli për të marrë pjesë për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm për të gjitha gratë e vajzat.



“Mora pjesë për shumë arsye; jo vetëm për pjesën e fushatës kundër kancerit të gjirit, por edhe për pjesën e sportit, Novartis-it, Shkodrës, historikut të qytetit, familjes. Edhe për të dhënë një mesazh që sporti është ai që na bën për të jetu më shëndetshëm dhe për të parandalu sëmundjen e kancerit”.





Garat e sotme, të zhvilluara në pikën turistike të Shirokës, vetëm 7 kilometër nga qyteti i Shkodrës, janë mbështetur edhe nga “Europa Donna Albania”, organizatë që , sipas drejtueses së saj Donjeta Zeqa, ndihmon gratë dhe vajzat e diagnostikuara me kancer të gjirit.



“Është shumë e rëndësishme që aktivitetet fizike të jenë gjithmonë të pranishme në jetën e vajzave dhe grave, sidomos atyre që diagnostikohen me kancer të gjirit. Si organizatë ne i vëmë gjithnjë rëndësi bërjes sa më shumë të aktivitetit fizik dhe jetesës së shëndetshme”.



Mes sportistëve nga rajoni, në veprimtaritë e zhvilluara sot në pikën turistike të Shirokës, ishte edhe një grup sportistësh nga Gjakova, të cilët vlerësojnë jo vetëm mesazhet e aktivitetit, por edhe vlerat turistike të bregut të Liqenit të Shkodrës.



“Unë jam Bestrim Vula, vij nga Gjakova, klubi “Gjakova 137”. Është hera e tretë që marrim pjesë në “Triathlon Labeat” në Shkodër. Kësaj herë ka qenë edhe më e rëndësishme sepse do t’i mbështesim gratë në luftën ndaj kancerit të gjirit. Për këtë e kemi bërë këtë garë. Jemi mjaft të kënaqur me organizimin, me mikpritjen e shqiptarëve të Shqipërisë dhe ne gjithmonë do t’i mbështesim dhe do të jemi përkrahës të kësaj gare”.



Liqeni i përbashkët i Shkodrës, i cili ndahet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, është një nga destinacionet e rëndësishme të turizmit në rajon. Me larminë e ekosistemit natyror, por edhe aktivitetet e shumta dhe pikat turistike përgjatë bregut, ai i tërheq turistët në të gjithë stinët e vitit.



“Sa më tepër aktivitete sportive, muzikore, etj. Kjo është për mendimin tim thembra e Akilit. Për mendimin tim, duhet të hapen pikat e kufirit, sidomos këtu në fshatin Zogaj, për të bërë të mundur kalimin për këmbësorët, për biçikletat. Liqenin e përbashkët ne duhet ta shfrytëzojmë bashkërisht edhe në aspektin sportiv”.



Në përpjekje për të bashkëpunuar për zhvillimin e turizmit në Liqenin e përbashkët të Shkodrës, Shqipëria dhe Mali Zi kanë rënë dakort për hapjen e një pike të re të kalimit kufitar në afërsi të fshatit Zogaj, pikëkalim ky, që pritet të lehtësojë komunikimin përgjatë bregut të liqenit.