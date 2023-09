Gabon, udhëheqësi i grushtit të shtetit betohet si president

“Me qeverinë e re, të përbërë nga njerëz me përvojë, do t’u japim të gjithëve mundësi të shpresojnë”, tha ai.

“Sigurisht qëllimi gjithashtu është të rikthejë besimin e investitorëve duke përçuar mesazhin se nuk do të humbas kohë që të kthej vendin në normalitet si dhe rendin demokratik”, theksoi ajo. Megjithatë, fakti që ai planifikon të rishkruajë kushtetutën dhe kodin zgjedhor do të thotë që periudha tranzitore do të zgjasë me muaj, nëse jo me vite.