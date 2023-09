Vendet afrikane kërkojnë zgjidhje dhe financim për të luftuar ndryshimet klimatike

“Nuk mendoj se vendet e ndryshme në mbarë botën, OJQ-të, aktivistët, kompanitë, njerëzit që janë goditur nga ndryshimet klimatike, do të kalojnë shumë kohë duke u marrë me përsëritje të gjërave të ditura, duke anashkaluar realitetin me të cilin duhet të përballemi”, tha zoti Kerry në një konferencë shtypi.

Konferenca do të përfundojë të mërkurën. Rezultatet e këtij takimi do të shërbejnë si bazë për hartimin e deklaratës së krerëve të vendeve afrikane, e cila do të prezantohet në Konferencën e OKB-së për Ndryshimet Klimatike për vitin 2023, që do të mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe.