SHBA paralajmëron Phenianin për pasoja nëse furnizon me armë Rusinë

Shtetet e Bashkuara u shprehën të shqetësuara mbi mundësinë që Koreja e Veriut të furnizojë me armë Rusinë, për agresionin që ka ndërmarrë ndaj Ukrainës, ndërsa po shtohen të dhënat se bisedimet mes dy vendeve mbi këtë çështje po përparojnë ndjeshëm. Nënpresidentja Kamala Harris tha se një takim i mundshëm mes Presidentit Putin dhe udhëheqësit Kim Jong Un, gjatë këtij muaj, për të diskutuar rreth armëve, do të ishte një hap i pamenduar mirë.

Nënpresidentja Kamala Harris tha në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press se Uashingtoni po i ndjek me kujdes veprimet e Rusisë dhe Koresë së Veriut. Duke folur nga Idonezia, ku mori pjesë në takimin e nivelit të lartë të vendeve të Azisë Juglindore, zonja Harris tha se lëvizja e Moskës për t’iu drejtuar për bisedime Phenianit dëshmon dështimin e saj në agresionin ndaj Ukrainës.

“Çdo bashkëpunim mes Rusisë dhe Koresë së Veriut mbi furnizimin me armë të Moskës do të ishte një hap i pamenduar mirë. Në Konferencën e Mynihut deklarova në emër të Shteteve të Bashkuara se Rusia ka kryer krime kundër njerëzimit dhe se ç’do të thotë që një vend t’i japë armë një vendi që ka kryer krime kundër njerëzimit dhe çfarë pasojash do të kishte duke pasur parasysh se do të përdoreshin ndaj depove të grurit e më tej, lista është e gjatë. Pra, është një veprim i nxituar dhe unë jam e shqetësuar për këtë. Ne jemi të shqetësuar për këtë. Do të vazhdojmë të mbikqyrim situatën, natyrisht, për të mbajtur përgjegjëse Rusinë dhe Korenë e Veriut”.