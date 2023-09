Pas dorëheqjes së Rubiales futbolli spanjoll gati të lërë pas krahëve një kapitull të sikletshëm

Gjykata Kombëtare e Spanjës njoftoi të hënën se ka rënë dakord me një kërkesë të prokurorëve për të shqyrtuar nëse zoti Rubiales duhet të përballet me akuzat për sulm seksual dhe kërcënim. Kjo do të thotë se gjykata do të mbledhë prova në këtë rast, me gjasë, duke përfshirë kërkesën që zoti Rubiales të japë dëshmi, përpara se të marrë vendim.