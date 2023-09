Zyrtarët amerikanë të shqetësuar nga bashkëpunimi ushtarak Rusi – Koreja e Veriut

Nga ana e tij, zoti Kim tha se do t’i bëjë lidhjet me Rusinë “prioritet numër një”, dhe e bëri të qartë se mbështet sulmin e Rusisë në Ukrainë, duke thënë se: “Kemi shprehur gjithnjë mbështetje të plotë dhe të pakushtëzuar për të gjitha masat e marra nga qeveria ruse dhe Presidenti Putin”.

“Asnjë vend në planet, askush, nuk duhet të ndihmojë zotin Putin që të vrasë ukrainas të pafajshëm. Dhe nëse vendosin për ndonjë lloj marrëveshjeje armësh, sigurisht që do të merremi me këtë në mënyrën e duhur”, tha zoti Kirby.

“Do të thoja se është shqetësuese kur shikon rusët të flasin për bashkëpunim me Korenë e Veriut, për programe që do të shkelnin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për të cilat ka votuar edhe vetë Rusia”, tha zoti Miller.

Sipas agjencisë së lajmeve të Koresë së Jugut, Yonhap, këshilltarët e sigurisë kombëtare të Koresë së Jugut, Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë thanë gjatë një bisede telefonike se tregëtia e armëve mes Rusisë dhe Koresë së Veriut do të shoqërohet me pasoja.

Një ekspert i tha Zërit të Amerikës se Koreja e Veriut dhe Rusia arritën me sa duket një marrëveshje me përfitim për ta, por shqetësuese për rendin botëror dhe stabilitetin rajonal.

Zoti Fitzpatrick i tha Zërit të Amerikës se nuk ka ndonjë dyshim që Koreja e Veriut do të furnizojë me predha artilerie dhe anti-tank, të cilat do ta ndihmojnë me siguri Rusinë në Ukrainë, për shkak se ka harxhuar arsenalin e saj.