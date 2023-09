Ndalimi i importeve të prodhimeve ukrainase, Kievi ankohet te Organizata Botërore e Tregtisë

“Procesi nis me konsultimet brenda një afati prej 60 ditësh, për të arritur një zgjidhje të pranuar nga palët lidhur me ankesën. Megjithatë nuk është e sigurt që kjo të ndodhë duke mbajtur parasysh faktin se një pjesë e kësaj që po ndodh lidhet me zgjedhjet e pritshme në Sllovaki dhe Poloni", thotë David Kleimann, ekspert tregtie pranë Institutit “Bruegel”.

"Pra, Bashkimi Evropian është përballur me një situatë të pashembullt. Drithi ka mbërritur në këto tregje me çmim shumë konkurrues, ndërkohë që fillimisht destinacioni i eksporteve nuk ishin këto tregje”, shprehet Olia Tayeb Cherif nga Fondacioni i Fermerëve.

“Në dyqane po shiten prodhime me cilësi më të ulët dhe me çmime më të lira se prodhimet tona. Ne kemi kosto shumë të larta për të prodhuar mish dhe qumësht me cilësi. Ne po dalim me humbje, prandaj po heqim dorë”, shpjegon Vassil Dzhorgov, fermer në Bullgari