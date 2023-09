Anketa, imigrantët më optimistë se vetë amerikanët

Pavarësisht vështirësive me të cilat mund të përballen, emigrantët në Amerikë janë më optimistë se amerikanët e lindur në Shtetet e Bashkuara, sipas një sondazhi të ri që përfshiu 3358 imigrantë në moshë madhore.



“Ata thonë se përballen me sfida në Shtetet Bashkuara, por është shumë më mirë krahasuar me vendet nga ata kanë ardhur. Ata kanë besim se gjërat do të jenë më mirë për fëmijët e tyre”, thotë Shannon



Schumacher, analiste e sondazhit në KFF, një organizatë jofitimprurëse e përqendruar në politikat shëndetësore, e njohur më parë si Fondacioni i Kompanisë Kaiser për Familjen. "Pavarësisht nëse ka të bëjë me arsimimin, sigurinë, mundësitë e tyre ekonomike, ata mendojnë se janë më mirë, dhe se fëmijët e tyre janë më mirë."



Sondazhi i organizatës KFF dhe gazetës Los Angeles Times, u krye midis 10 prillit dhe 12 qershorit të vitit 2023. Të anketuarit u intervistuan me telefon, postë dhe përmes internetit dhe kishin mundësin t’u përgjigjeshin pyetjeve në 10 gjuhët më të folura në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë gjuhët angleze, spanjolle, kineze, koreane, vietnameze, portugeze, kreole, arabe, frënge dhe tagalog.

Ky është sondazhi më gjithëpërfshirës për imigrantët në Shtetet e Bashkuara deri më sot, tha zonja Schumacher.



“Anketa mund të ndihmojë me të vërtetë të informojë publikun më shumë për emigrantët dhe të sjellë me të vërtetë zërat e tyre në qendër të vëmendjes”, thotë ajo.



Emigrantët përbëjnë 16% të të rriturve në Shtetet e Bashkuara. Ata vijnë nga vende të ndryshme dhe kanë statuse të ndryshme imigrimi dhe socio-ekonomike. Besimi i tyre në një të ardhme më të pozitive vjen pavarësisht vështirësive që disa emigrantë mund të përballen në punë dhe në sistemin e kujdesit shëndetësor.



Shumica e emigrantëve në anketë janë të punësuar dhe rreth gjysma e tyre thonë se kanë përjetuar diskriminim në vendin e punës. Tre në 10 emigrantë thonë se janë paguar më pak për të bërë të njëjtën punë, ose kanë pasur më pak mundësi për avancim në karrierë ose rritje pagash, krahasuar me kolegët e tyre të lindur në Shtetet e Bashkuara.



Kujdesi shëndetësor është një sfidë tjetër e tyre. Një në pesë emigrantë shmangën ose zvarritën trajtimet shëndetësore vitin e kaluar, shpesh për shkak të mungesës së fondeve ose sigurimit shëndetësor. Dhe përvojat e tyre me personelin mjekësor nuk janë gjithmonë pozitive.



"Rreth një në katër emigrantë thonë se janë trajtuar në mënyrë të padrejtë në një mjedis të kujdesit shëndetësor, si për shembull mënyra se si u është folur atyre dhe mungesa e respektit. Ata nuk kanë dikë që mund t’ua shpjegojë gjërat në një mënyrë që ata të jenë në gjendje t’i kuptojnë. Një pjesë e tyre nuk e flasin anglishten mirë dhe nuk kanë mundësi të gjejnë një përkthyes”", thotë zonja Schumacher.



Sondazhi zbuloi se emigrantët me ngjyrë dhe hispanikët përballen me diskriminim më të madh.