Presidenti Biden e bën mbrojtjen e demokracisë pikën kyçe të fushatës

Kundërshtari i tij më i mundshëm në zgjedhjet e vitit 2024, ish Presidenti Donald Trump, vazhdon të mbrojë pretendimet në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020, që ai i humbi, dhe tani po përballet me akuza të pashembullta penale që pjesërisht kanë të bëjnë me pretendimet e tij për zgjedhjet e vitit 2020.

Të enjten ndërsa Presidenti vlerëson kontributin e senatorit të ndjerë McCain, zoti Biden pritet të njoftojë edhe për ndarjen e fondeve federale për ndërtimin e “Biblotekës McCain”, e cila sipas përshkrimit të Shtëpisë së Bardhë do të ofrojë mundësi edukimi, pune dhe programe shëndetësore që do t’iu ofrohen komuniteteve të varfra.

Paratë vijnë nga një paketë masive e ndihmës për COVID-19 prej 1.9 trilion dollarësh, e miratuar në muajt e parë të presidencës së zotit Biden. Projekti do të realizohet në bashkëpunim me Institutin McCain dhe Universitetin Shtetëror të Arizonës. Bashkëshortja e senatorit të ndjerë, Cindy McCain, anëtarë të tjerë të familjes së tyre, guvernatorja Hobbs dhe përfaqësues të tjerë do të marrin pjesë në ngjarjen përkujtimore të zotit McCain, “kundërshtimet e të cilit mbi abuzimin me pushtetin dhe besimin fetar në Amerikë përfaqësojnë një shembull të fuqishëm për jetën”, tha Shtëpia e Bardhë.