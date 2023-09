Ukrainë, forumi i industrisë së mbrojtjes synon rritjen e prodhimit të armëve për luftën

Presidenti Zelenskyy tha se gjatë qëndrimit në Uashington ai kishte biseduar me Presidentin Biden lidhur me “krijimin e një ekosistemi të ri industrial që do të forcojë Ukrainën dhe të gjithë partnerët”. Presidenti ukrainas e cilësoi atë si një rezultatet kryesore të bisedimeve me Presidentin Biden në Uashington.