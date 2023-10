Hunter Biden nuk pranon fajësinë lidhur me akuzat për armëmbajtje pa leje

Hunter Biden deklaroi të martën se është pafajshëm lidhur me tre akuzat federale për armëmbajtje pa leje. Ngritja e këtyre akuzave pasoi dështimin e një marrëveshjeje për pranim të fajësisë nga ana e tij lidhur me disa shkelje të ligjit të taksave. Gjyqi lidhur me akuzat për armëmbajtje pa leje pritet të fillojë në vitin 2024.

Ai u padit pas prishjes këtë verë të marrëveshjes për pranimin e fajësisë me prokurorët federalë për taksat dhe akuzat për armëmbajtje pa leje. Marrëveshja nuk hyri në fuqi pasi gjykatësi, i cili duhej ta nënshkruante atë, ngriti një sërë pyetjesh lidhur me hollësitë e saj.

Djali i Presidentit, i cili nuk ka mbajtur poste publike, akuzohet për dy akuza për deklarata të rreme dhe një akuzë për armëmbajtje pa leje, për të cilat nëse shpallet fajtor mund të dënohet deri me 25 vjet burg. Sipas marrëveshjes së dështuar, ai do të ishte deklaruar fajtor dhe do të kishte vuajtur dënimin me kusht në vend të burgimit për akuzat e për mospagim në kohë të taksave dhe do të shmangte ndjekjen penale për akuzën për armëmbajtje pa leje.