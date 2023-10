Tiranë, sot takimi i udhëheqësve të vendeve të Procesit të Berlinit

Në Tiranë, nis sot takimi i nivelit të lartë të Procesit të Berlinit, me pjesmarrjen e udhëheqësve të vendeve të Ballkanit perëndimor, të përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Europian, si Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel, apo dhe presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, si dhe kryeministrat e disa prej vendeve europiane që iu bashkuan Procesit i cili mori jetë në vitin 2014 si një nismë e ish kancelares gjermane Angela Merkel. Në takimin e sotëm, Gjermania përfaqësohet nga kancelari i saj Olaf Scholz.

Takimi i sotëm, është i pari që mbahet në një nga vendet e rajonit, një fakt që siç deklaroi zonja Von der Leyen, gjatë mbërritjes së saj “përcjell një mesazh të fuqishëm ndaj zgjerimit”. Mbledhja është parashikuar në dy sesione, ku i pari, do t’i kushtohet “Integrimit të Rajonit në Tregun Unik dhe Përmirësimit dhe Konvergjencës”. Gjatë këtij sesioni, presidentja e Komisionit Europian Von der Leyen, pritet që të paraqesë Planin e ri të rritjes për Ballkanin perëndimor, i njoftuar prej saj që para disa muajsh. Programi, i cili i shtohet planit të investimeve prej 30 miliardë eurosh, synon që t’i ofrojë vendeve të rajonit mundësinë që të kenë që tani, qasje në disa programe të BE-së dhe në Tregun e përbashkët, pa pritur deri në anëtarësimin e tyre.

Takimi i sotëm i Tiranës, zhvillohet nën sfondin e tensioneve të forta mes Serbisë dhe Kosovës, pas sulmit të armatosur që ndodhi më 24 shtator, në Veriun e Kosovës, nga një njësi e armatosur serbe, e ku mbeti i vrarë dhe një pjestar i forcave të policisë së Kosovës. Kjo çështje nuk është në agjendën e sotme, ndonëse dreka e punës, do t’i kushtohet “Marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe çështjeve dypalëshe”. Mbrëmë, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me zonjën Von der Leyen, kryeministri shqiptar shpjegoi se “tipikisht ky proces dhe samitet e këtij procesi nuk janë vendi për zgjidhjen e çështjeve bilaterale, por në programin e Samitit, që është përgatitur prej shumë kohësh në harmoni me Kancelarinë gjermane, dreka e punës e liderëve do t’i kushtohet edhe marrëdhënieve fqinjësore në rajon, pra hapësira për një diskutim të hapur mes të pranishmëve është e programuar, por nuk është një samit, i cili merr përsipër të gjejë zgjidhje për probeme, që siç e tha Presidentja lidhur me çështjen konkrete, janë probleme që trajtohen dhe duhet të zgjidhen nën ombrellën e BE”.

Në përfundim të takimit pritet që të përurohet dhe hapja e Kolegjit të Europës në Tiranë, i dyti, pas atij në Poloni, që hapet jashtë Brukselit, e ku të rinjve, jo vetëm nga rajoni, do t’u jepet mundësia për studime të thelluar mbi çështjet europiane.