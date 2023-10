Putin nis vizitën në Kinë

Dy vendet kanë krijuar një aleancë jozyrtare kundër Shteteve të Bashkuara dhe kombeve të tjera demokratike, që tashmë janë ndërlikuar nga lufta Izrael-Hamas. Kina ka kërkuar të krijojë një balancë mes lidhjeve të saj me Izraelin, kundrejt marrëdhënieve të saj me Iranin dhe Sirinë, dy vende që mbështeten fuqishëm nga Rusia dhe me të cilat Pekini ka krijuar lidhje ekonomike, me synimin për të sfiduar ndikimin e Uashingtonit në Lindjen e Mesme.