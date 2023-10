Punonjësit e ndihmave: Gjendja humanitare në Gazë, 'katastrofike'

"Ekipeve tona në Gazë po u mbarojnë ilaçet, furnizimet dhe karburanti. Gjysmëhëna e Kuqe palestineze drejton dy spitale, një në qytetin e Gazës, një në Khan Yunis; njëra ndodhet në veri dhe tjetra në jug të Rripit të Gazës. Të dyja furnizohen me energji nëpërmjet gjeneratorëve, që do të thotë se pa karburant nuk ka energji. Punonjësit e spitaleve na thanë se ka aq pak karburant, sa nuk mjafton as për një ditë. Aktualisht disa pjesë të spitaleve janë pa energji elektrike sepse po përdorin karburant për njësitë e kujdesit intensiv, për gjeneratorët si dhe inkubatorët për foshnjat".

“Izraeli, së bashku me Shtetet e Bashkuara, i ka kërkuar Egjiptit, që të lejojë futjen në këtë vend të të gjithë palestinezëve dhe të lejojë largimin e shtetasve të huaj, të shtetasve nga vende të treta. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se janë të gatshëm të lejojnë largimin e shtetasve të huaj, për sa kohë që pala izraelite dhe ajo palestineze përpunojnë dokumentet e tyre. Ata thonë se nuk kanë asgjë kundër largimit të shtetasve të huaj, por do ta bëjnë nëse do të lejohet futja e ndihmës humanitare. Egjipti është i shqetësuar se ata që dëbohen nga Rripi i Gazës, nuk do të lejohen kurrë të kthehen mbrapsht”, thotë Mirette Mabrouk, e Institutit për Lindjen e Mesme.