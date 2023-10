Biden: Mbështetja për Izraelin dhe Ukrainën jetike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara

Presidenti Joe Biden deklaroi se është "jetike për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara" që Izraeli dhe Ukraina të kenë sukses në luftërat e tyre.



Në një fjalim televiziv drejtuar vendit mbrëmjen e së enjtes, Presidenti Biden tha se Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen më thellë lidhur me dy konfliktet e huaja, ndërsa ai do t’i kërkojë Kongresit miliarda dollarë në ndihma ushtarake për të dy vendet.

Nëse agresioni ndërkombëtar lejohet të vazhdojë, tha zoti Biden, “konflikti dhe kaosi mund të përhapen në pjesë të tjera të botës”. “Hamasi dhe Putini përfaqësojnë kërcënime të ndryshme”, tha Presidenti Biden. “Por ata kanë një të përbashkët. Ata duan të asgjësojnë plotësisht një demokraci fqinje”.



Presidenti Biden tha se do t’i dërgonte Kongresit një kërkesë urgjente për financim, e cila pritet të jetë 105 miliardë dollarë për vitin e ardhshëm. Propozimi, i cili pritet të prezantohet të premten, përfshin 60 miliardë dollarë për Ukrainën, pjesa më e madhe e të cilave është për të rëmbushur rezervat e armëve amerikane.



14 miliardë dollarë do të jenë ndihma për Izraelin, 10 miliardë për përpjekjet humanitare, 14 miliardë për menaxhimin e kufirit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës dhe luftën kundër trafikut të fentanilit. 7 miliardë dollarë do të jenë për rajonin e Indo-Paqësorit, me synim Tajvanin, sipas tre individëve me njohuri për propozimin i cili do të publikohet të premten.



“Është një investim mendjehollë që do të sjellë rezultate për sigurinë amerikane për breza me radhë”, tha Presidenti Biden.



Zoti Biden shpreson se bashkimi i të gjitha këtyre çështjeve në një legjislacion të vetëm do të krijojë koalicionin e nevojshëm politik për të siguruar miratimin nga Kongresi.



Fjalimi i Presidentit Biden vjen një ditë pas udhëtimit në Izrael, ku ai tregoi solidaritet me betejën e këtij vendi kundër Hamasit ndërsa bëri thirrje për më shumë ndihma humanitare për palestinezët në Rripin e Gazës.



Përpara fjalimit të së enjtes, zoti Biden foli me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy për të theksuar se SHBA-ja mbetet e përkushtuara në mbështetjen për Kievin, tha Shtëpia e Bardhë.