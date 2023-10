Rusia njofton se ka kryer prova masive bërthamore

Stërvitja, e cila përfshinte lëshimin provë të raketave nga një bazë tokësore, një nëndetëse bërthamore dhe nga aeroplanë bombardues me rreze të gjatë veprimi, vjen mes mosmarrëveshjesh të thella mes Moskës dhe Perëndimit, lidhur me agresionin e saj në Ukrainë.

Një raketë balistike ndërkontinentale ‘Yars’ u lëshua nga një vendndodhje në lindjen e largët të Rusisë, një nëndetëse me energji bërthamore lëshoi një raketë balistike nga Deti Barens dhe bombarduesit me rreze të gjatë verpimi Tu-95MS, kryen prova me raketa me vetëdrejtim të lëshuara nga ajri, thuhej në deklaratën e Kremlinit.