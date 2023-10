Merret në mbrojtje vajza e dhunuar në Vlorë

Autoritetet shtetërore morën në mbrojtje një vajzë 26-vjeçare, e cila përfundoi në spitalin e qytetit në gjendje të rëndë shëndetësore, nën dyshimet e policisë se u përdhunua nga tre të rinj të cilët më parë dyshohet se e kishin nxitur vajzën të përdorte lëndë narkotike.

Gjykata e Vlorës dha dje masën e sigurisë me burg për dy të arrestuar Albi Ceno dhe Oltjon Tahiri, ndërsa policia ka shpallur në kërkim Gentjano Mehmetin nën dyshimet “se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë nxitur 26-vjeçaren, që të përdorë lëndë narkotike dhe kanë kryer marrëdhënie seksuale me dhunë, me të, në një hotel në qytetin e Vlorës”.

Një person tjetër, me inicialet V.K po kërkohet nga policia si i dyshuar i përfshirë në ngjarje për veprën penale “Nxitja për përdorimin e drogës”.

Në një reagim të enjten Avokati i Popullit i inkurajoi organet ligjzbatuese “që ta zbardhin me përparësi rastin dhe të ndërmarrin hetime të shpejta dhe sa më efektive për vënien para përgjegjësisë të personave që e shkaktuan këtë ngjarje të dënueshme”.



Të tjera incidente janë shënuar në lidhje me këtë rast, thuhet në reagimin e Avokatit të Popullit, që përfshijnë përdorimin e dhunës verbale, gjuhës denigruese dhe kërcënimit për jetën drejtuar gazetares Afrovita Hysaj, e cila ka raportuar mbi ngjarjen e rëndë.



Avokati i Popullit, tha se “dënon ashpër çdo formë që cënon lirinë e shprehjes, të cilën nuk e konsideron një privilegj por një të drejtë themelore. Sulme të tilla në një shoqëri demokratike janë të pajustifikuara dhe cënojnë ndër të tjera kurajon profesionale për gjurmimin e së vërtetës".



Një ditë më parë Ministri i Brendshëm, Taulant Balla vizitoi në spital vajzën e dhunuar dhe bëri apel “që të kryhet një hetim i plotë, i paanshëm dhe i pandikuar”.

“Çdo viktimë e dhunës me bazë gjinore apo dhunës seksuale dua të garantoj që do të merret nga ne në mbrojtje", tha zoti Balla.

Sipas tij dhuna me bazë seksuale me bazë gjinore është diçka që nuk është e re për shoqërinë shqipatre, porështë krijuar një kulturë pandëshkueshmërie që ju garantoj që do marri fund”, tha Ministri i Brendshem.