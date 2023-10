Si po e vë në provë Donald Trump sistemin ligjor?

Ish-Presidenti Donald Trump injoron dhe kundërshton këdo që i thotë jo. Ai ka ndërtuar një markë biznesi e më vonë një markë politike, si dikush që thotë dhe bën atë çka dëshiron, kryesisht pa u përballur me ndonjë pasojë. Edhe pas humbjes së Shtëpisë së Bardhë, zoti Trump shfaqet si një njeri që është mësuar ta respektojnë, rrethuar nga njerëz që e brohorasin me ovacione, e që duartrokasin gënjeshtrat edhe më shokuese të tij.

Por zoti Trump u përball me një realitet të ri të mërkurën, kur u thirr në karrigen e dëshmitarit dhe u gjobit me 10 mijë dollarë për shkeljen e një urdhri gjykate, që e ndalonte atë të sulmonte personelin e gjykatës.

Gjatë një komenti për gazetarët, në pushim të seancës gjyqësore lidhur me një padi civile nën akuzat për mashtrim me bizneset e tij, zoti Trump foli për "një person shumë të njëanshëm të ulur përkrah" gjykatësit Engoron. Më pas zoti Trump tha se në komentet e tij ai i ishte referuar ish-avokatit të tij Michael Cohen dhe jo një prej nëpunësve të gjykatës, sikurse pohoi gjyqtari Arthur Engoron.

Por kjo nuk e bindi gjykatësin e çështjes.

“Konstatoj se dëshmitari nuk është i besueshëm”, tha zoti Engoron përpara se ta gjobiste zotin Trump. Disa minuta më vonë, ish-presidenti doli nga salla e gjyqit, me një shpërthim të dukshëm zemërimi.

Kjo shënoi dhe herën e dytë që zoti Trump ndëshkohet me gjobë për të njëjtin urdhër.

Gjoba prej 10 mijë dollarësh ka pak pasoja financiare për një të pandehur të pasur siç është zoti Trump.

Por drama në sallën e gjyqit parashikon tensione në rritje mes interesave ligjore dhe politike të zotit Trump, ndërsa ai garon për t’u zgjedhur si kandidati zyrtar i republikanëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, mes një sërë çështjesh penale e civile në ngarkim të tij. Ky zhvillim nënvizon se si përpjekjet për ta mbajtur zotin Trump përgjegjës, po vënë në provë sistemin ligjor në mënyrë të pashembullt, ndërsa gjykatësit po hasin në vështirësi të frenojnë retorikën nxitëse të ish-presidentit, në një përpjekje për të krijuar një balancë me të drejtën e lirisë së fjalës së një kandidati të një partie politike.

"Ky është realisht një kufi i ri për sistemin ligjor dhe sistemi ligjor po has realisht në vështirësi për ta kontrolluar këtë njeri, që nuk ka respekt për sundimin e ligjit", thotë Jimmy Gurule, profesor në Fakultetin Juridik të universitetin ‘Notre Dame’.

Sistemi gjyqësor nuk ka hasur kurrë me një lloj të tillë të pandehuri. Zoti Trump nuk është vetëm një ish-president, por ai është edhe kandidati kryesor i republikanëve për zgjedhjet presidenciale. Ai i ka kthyer përballjet e tij ligjore në një pjesë qendrore të fushatës së tij, duke e cilësuar veten si viktimë të një persekutimi të koordinuar politik.

Avokatët mbrojtës zakonisht u thonë të pandehurve që akuzohen për vepra penale të mos flasin, duke e ditur se prokurorët mund të përdorin çdo fjali, kundër tyre. Por zoti Trump e ka kthyer korridorin e mbushur plot me kamera jashtë sallës së gjyqit, në skenën personale të tij të fushatës, duke mbajtur konferenca të improvizuara për shtyp, disa herë në ditë, ndërsa hyn dhe del nga salla. Ai gjithashtu pasqyron ankesat që ka në platformën e tij të mediave sociale, ku kritikon rregullisht gjykatësin Engoron duke e quajtur "një demokrat të së majtës radikale" që kontrollohet nga Prokurorja e Përgjithshme e Nju Jorkut Letitia James dhe ata që ai i quan si “banditët e saj".

Zoti Gurule thotë se gjykatat kanë qenë të pafuqishme në përpjekjet për të ndëshkuar zotin Trump në raport me atë që do të bënin me një të pandehur normal, e kjo për shkak të pozitës dhe pasurisë që ai ka. Një gjobë prej 10 mijë dollarësh nuk ka gjasa të bëhet pengesë për dikë aq të pasur sa zoti Trump.

Dhe ndërsa gjykatësi Engoron sugjeroi mundësinë e mbajtjes së zotit Trump përgjegjës "për mosbindje ndaj gjykatës dhe ndoshta burgosjen e tij" për shkelje të mëtejshme, burgimi i një ish-presidenti që është nën mbrojtjen e Shërbimit Sekret, do të paraqiste sfida të mëdha logjistike, krahas ndërlikimeve të rënda politike që mund të sillte futja pas hekurave e kandidatit kryesor të një partie politike.

Mungesa e pasojave domethënëse ngre pikëpyetje rreth asaj nëse fama e zotit Trump e ka lejuar atë të funksionojë nën një “standard të ndryshëm ligjor”, krahasuar me atë që përdoret për të pandehur të tjerë thotë zoti Gurule.

Në të vërtetë as gjobat dhe as kërcënimet me burg nuk e kanë frenuar ende zotin Trump. Vetëm pak ditë më parë, ai u gjobit me 5 mijë dollarë për shkeljen e të njëjtit urdhër gjykate, të cilin gjykatësi Engoron e lëshoi pasi zoti Trump kritikoi një nga nëpunësit e tij kryesorë ligjorë, në mediat sociale. Edhe pse zoti Trump e fshiu menjëherë postimin, gjykata mësoi më vonë se një kopje e postimit, vazhdonte të ishte në faqen e fushatës elektorale të ish-presidentit. Por avokatët e tij thanë se kjo kishte ndodhur në mënyrë të paqëllimshme.

Të enjten, avokatët e zotit Trump i kërkuan gjykatësit të rishqyrtojë gjobën e fundit, në vlerë më të madhe financiare, duke pasur parasysh këmbënguljen e zotit Trump, se në komentet para gazetarëve ai i referohej ish-avokatit të tij, Michael Cohen dhe jo nëpunësit të gjykatës. Por pas një shqyrtimi më të plotë të rastit, gjykatësi Engoron tha se i qëndron vendimit të tij.