Kryediplomati kinez takime në Uashington, në përpjekje për normalizimin e marrëdhënieve mes vendeve

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi po qëndron në Uashington, për bisedime me zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë një takim të mundshëm me Presidentin Joe Biden.

Para bisedimeve me dyer të mbyllura me zotin Blinken, ministri i Jashtëm Wang Yi tha se Kina do të kërkonte konsensus dhe bashkëpunim për “të bërë të mundur që sa më parë marrëdhëniet mes vendeve të jenë të mira dhe të qëndrueshme”.

Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller tha se Kina duhet të përdorë fuqinë e saj ndikuese për të bërë thirrje për qetësi në Lindjen e Mesme. “Ne e dimë se Kina ka marrëdhënie me një sërë vendesh në rajon dhe do ta nxisnim që të përdorte këto marrëdhënie, këto linja komunikimi, për të nxitur stabilitet dhe qetësi”, tha zoti Miller.

Zoti Wang pritet të ketë një tjetër takim me Sekretarin Blinken sot, si edhe me Këshilltarin për Sigurinë Kombëtare, Jake Sullivane. Të dy zyrtarët pritet të nxisin Kinën që të luajë një rol më konstruktiv në konfliktin Izrael-Hamas dhe agresionin rus ndaj Ukrainës. Nuk është ende e qartë nëse ministri i Jashtëm i Kinës do të takohet me Presidentit Biden. Praktika diplomatike e reciprocitetit sugjeron se një gjë e tillë mund të ndodhë, pasi Sekretari Blinken u prit nga Presidenti kinez Xi Jinping, gjatë vizitës së tij në Pekin, në muajin qershor.