SHBA, sanksione të reja ndaj Hamasit e Gardës Revolucionare të Iranit

Falë vendimit të marrë të premten do të ngrihet çdo pasuri në territorin amerikan të grupeve apo personave objektiv i saksioneve dhe shtetasit amerikanë ndalohen të bëjnë biznes me ta. Po kështu ata që kryejnë transaksione të caktuara me entitet apo personat e sansionuar rrezikojnë gjithashtu të goditen me sanksione.