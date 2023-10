Australia tërhiqet nga gara, Arabia Saudite pritet të organizojë Kupën e Botës 2034

Disa orë pas njoftimit të FIFA-s në 4 tetor, Federata Saudite e Futbollit tha se do merrte pjesë në garë dhe Konfederata e Futbollit të Azisë, që përfshin Australinë tha se do të mbështeste mbretërinë për të rikthyer Kupën e Botës në Lindjen e Mesme, pasi Katari organizoi Kampionatin Botëror të Futbollit në vitin 2022.

Shoqata e futbollit e Indonezisë tregoi fillimisht interes për të kandiduar bashkarisht me Australinë, ndoshta së bashku me Malajzinë dhe Singaporin, por në vazhdim ky interesim u shua kur Indonezia mbështeti Arabinë Saudite.

Australia do të përpiqet të sigurojë organizimin e Kupës së Botës së Klubeve për vitin 2029, që do të rifillojë në vitin 2025, duke u zhvilluar çdo katër vite me një format të ri me 32 ekipe të kualifikuara, si dhe Kupën e Grave të Azisë për vitin 2026, për të cilën po konkuron edhe Arabia Saudite.