“Rasti i pashembullt”, Prokurori i posaçëm që drejton hetimet ndaj Hunter Bidenit dëshmon para ligjvënësve

Vendimi i rrallë i Departamentit të Drejtësisë për të lejuar një prokuror të posaçëm dhe prokurorë të tjerë që të përballen me pyetje përpara mbylljes së hetimeve, është një tregues se sa me seriozitet po i trajton Departamenti i Drejtësisë akuzat për ndërhyrje.

Por sinjalizuesi i agjencisë së taksave (IRS), i cili dëshmoi publikisht gjatë verës, këmbëngul se dëshmia e tij pasqyron një model ndërhyrjeje dhe trajtimi preferencial në çështjen ndaj Hunter Bidenit dhe jo vetëm mosmarrëveshje me eprorët lidhur me hapat që duhet të ndërmerreshin në kuadër të hetimeve.

Por nëse do jetë në gjendje të japë informacion, apo se çfarë informacioni do jetë në gjendje t’i japë zoti Weiss Kongresit, mbetet e paqartë, pasi bazuar në rregullat e Departamentit të Drejtësisë dhe ligjit, ai nuk do jetë në gjendje të flasë mbi hollësi që lidhen me hetimet qe po kryen.