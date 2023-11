Ivanka Trump, dëshmi në procesin gjyqësor për biznesin e familjes

Gjyqi civil do të vendosë për akuzat për konspiracion, për mashtrim me sigurimet dhe falsifikim të të dhënave të biznesit. Gjykatësi Arthur Engoron ka dhënë vendim tashmë për pretendimin kryesor të padisë, se ish-Presidenti Trump u angazhua në mashtrim. Vendimi u shoqërua nga masa që mund t’ia heqin ish-presidentit të drejtën e mbikëqyrjes së pronave të mirënjohura, si Kulla Trump, megjithëse një gjykatë apeli i ka lejuar për momentin që të vazhdojë të ketë nën kontroll pasuritë.

Prokuroria tha se dëshmia e saj do të ishte me vlerë, duke shtuar se ajo ka qenë e përfshirë në disa zhvillime për këtë çështje gjyqësore dhe se vazhdon të ketë lidhje financiare dhe profesionale me Organizatën Trump dhe drejtuesit e saj. Kompania ka blerë siguracion për të dhe për bizneset e saj, ka menaxhuar personelin e saj punonjës dhe kartat e saj të kreditit, ka dhënë me qira apartamentin e saj dhe ka paguar për të faturat e shpenzimeve juridike, thuhet në dokumentacionin e gjykatës.